Modi reafirma apoio da Índia a acordo de paz na Ucrânia em telefonema com Zelenskiy

NOVA DÉLHI (Reuters) - O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, reafirmou apoio no sábado a um acordo pacífico na Ucrânia durante uma conversa telefônica com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, informou o gabinete de Modi.

Zelenskiy, falando em discurso durante a noite gravado em vídeo, disse que Modi apoiava o pedido da Ucrânia por um cessar-fogo na guerra com a Rússia e esperava que isso faça parte da próxima cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, na China.

O gabinete de Modi, em comunicado, disse que Zelenskiy compartilhou a perspectiva do primeiro-ministro indiano sobre os recentes acontecimentos relacionados à Ucrânia, enquanto Modi enfatizou o apoio da Índia aos esforços que visam à restauração da paz o mais rápido possível.

"Os líderes também analisaram o progresso da parceria bilateral Índia-Ucrânia e discutiram maneiras de aumentar ainda mais a cooperação em todas as áreas de interesse mútuo", afirmou.

Modi deve participar da cúpula da SCO, que começa no domingo na cidade chinesa de Tianjin.

"Acabei de falar com o primeiro-ministro indiano Modi sobre exatamente o que está acontecendo. A Rússia está continuando a guerra, continuando a matar", disse Zelenskiy.

"É importante que o primeiro-ministro da Índia apoie a ideia de que um cessar-fogo é necessário e seria um sinal claro de que a Rússia está pronta para a diplomacia. Estamos contando que isso seja ouvido na reunião na China."

A declaração do gabinete de Modi não fez menção a um pedido de cessar-fogo.

A Ucrânia, apoiada por países europeus, há muito tempo pede um cessar-fogo nas hostilidades como um passo inicial importante para resolver o conflito.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, inicialmente pediu à Rússia que concordasse com um cessar-fogo, mas desde suas conversas este mês com o líder do Kremlin, Vladimir Putin, no Alasca, disse que um cessar-fogo não é um elemento vital para se chegar a uma solução.

Em discurso no sábado, após ataques noturnos no sudeste da Ucrânia, Zelenskiy disse que Moscou havia usado o tempo de preparação para uma reunião de líderes de ambos os países para lançar novos ataques contra seu país.

Na sexta-feira, Zelenskiy mencionou o prazo dado por Trump para decidir sobre novas medidas contra a Rússia, caso Putin não se comprometa com uma reunião individual com o líder ucraniano.