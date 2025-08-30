Topo

Mãe de refém israelense ameaça processar Netanyahu por 'assassinato' se seu filho não voltar vivo de Gaza

30/08/2025 16h42

A mãe de um refém israelense cativo na Faixa de Gaza há cerca de 23 meses ameaçou neste sábado (30) o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de processá-lo na Justiça por "assassinato" se seu filho não retornar vivo.

"Netanyahu, se meu Matan voltar em um caixão (...), cuidarei pessoalmente para que o senhor seja acusado de assassinato", declarou Einav Zangauker, figura destacada do Fórum das Famílias de Reféns, em Tel Aviv, antes de uma manifestação.

Matan Zangauker foi sequestrado em 7 de outubro de 2023 junto a mais de 200 pessoas durante o ataque sem precedentes do movimento islamista Hamas no sul de Israel, que desencadeou a guerra em Gaza.

"Se Netanyahu escolher ocupar a Faixa de Gaza em vez de aceitar o acordo [de trégua] atualmente proposto, isso significa executar nossos reféns e queridos soldados", disse Zangauker à imprensa em frente ao Ministério da Defesa.

Não longe do ministério, milhares de manifestantes exigiram a libertação dos reféns e o fim da guerra em Gaza.

O Hamas anunciou recentemente que aceitou uma proposta dos mediadores de uma trégua de 60 dias, que inclui a libertação dos reféns em duas etapas.

Mas Israel ainda não respondeu oficialmente e o governo deu ordem ao Exército para se preparar para uma ofensiva maior na Cidade de Gaza com o objetivo de aniquilar o Hamas e trazer de volta os reféns.

O ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 causou a morte de 1.219 pessoas, em sua maioria civis, segundo um balanço baseado em cifras oficiais. Os milicianos sequestraram 251 pessoas.

Dos 47 reféns que permanecem cativos na Faixa de Gaza, estima-se que cerca de vinte ainda estejam vivos.

Em Gaza, a ofensiva israelense já matou 63.371 pessoas, em sua maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde do território palestino ? governado pelo Hamas ?, considerados confiáveis pela ONU.

