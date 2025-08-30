Lula decreta luto oficial pela morte de Luís Fernando Veríssimo

Colaboração para o UOL e do UOL, em São Paulo

O presidente Lula (PT) decretou luto oficial de três dias no país devido à morte de Luis Fernando Verissimo. O escritor morreu hoje aos 88 anos em Porto Alegre.

O que aconteceu

Decreto de luto foi publicado no Diário Oficial da União. O gesto ocorre "em sinal de pesar pelo falecimento de Luis Fernando Verissimo, escritor, cronista e humorista brasileiro".

Verissimo morreu em decorrência de complicações de uma pneumonia. Segundo a assessoria do Hospital Moinhos de Vento, onde o escritor estava internado, Verissimo morreu às 0h40 deste sábado (30). O velório ocorre na tarde deste sábado na Assembleia Legislativa de Porto Alegre.

Lula disse que Verissimo foi "um dos maiores nomes da literatura". Mais cedo, Lula havia se manifestado nas redes sociais a respeito da morte do escritor. "Como poucos, soube usar a ironia para denunciar a ditadura e o autoritarismo; e defender a democracia. Eu e Janja deixamos o nosso carinho e solidariedade à viúva Lúcia Verissimo - e a todos os seus familiares."

O vice-presidente Geraldo Alckmin também lamentou morte de escritor. "Sinto muito a perda do mestre Luís Fernando Veríssimo, brasileiro que ostentou distinção na escrita por meio de suas crônicas e livros que traduziam o Brasil com humor, sátiras e uma inteligência ímpar. Lu Alckmin e eu manifestamos nossos sentimentos à família e amigos."

