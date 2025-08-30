Líder da Coreia do Norte promete "vida bela" para famílias de "mártires" mortos na Rússia

Por Jack Kim e Sebin Choi

SEUL (Reuters) - O líder norte-coreano Kim Jong Un prometeu "uma bela vida" para as famílias dos "mártires" que morreram lutando pela Rússia na guerra contra a Ucrânia, disse a mídia estatal neste sábado, elogiando os enlutados pelo heroísmo de seus filhos e maridos.

Na sexta-feira, Kim recebeu as famílias dos soldados e expressou "pesar por não ter conseguido salvar as preciosas vidas" dos homens mortos que sacrificaram suas vidas para defenderem a honra do país, informou a agência de notícias estatal KCNA.

Os feitos heroicos dos soldados e oficiais foram possíveis graças à força e à coragem que lhes foram dadas pelas famílias, que são "as pessoas mais tenazes, patrióticas e justas do mundo", disse Kim aos pais, esposas e filhos, segundo a KCNA.

"Eles não escreveram nem mesmo uma carta curta para mim, mas acho que devem ter confiado suas famílias, inclusive essas crianças amadas, a mim", disse Kim.

A Coreia do Norte "lhes proporcionará uma bela vida no país defendido à custa das vidas dos mártires", disse ele.

A televisão estatal da Coreia do Norte mostrou Kim fazendo uma profunda reverência aos membros de uma família, que pareciam emocionados durante o evento.

A reunião foi a mais recente homenagem às tropas que sofreram pesadas baixas na região russa de Kursk, que faz fronteira com a Ucrânia, depois que Kim e o presidente russo, Vladimir Putin, reconheceram o destacamento em abril, após meses de silêncio.

No sábado, a televisão estatal exibiu um documentário de 25 minutos que incluiu imagens de soldados que supostamente participaram da "Operação Libertação de Kursk" para expulsar as tropas ucranianas da região russa que faz fronteira com a Ucrânia.

A Reuters não conseguiu verificar de forma independente a autenticidade das imagens que mostram as tropas norte-coreanas envolvidas em batalhas.

O filme diz que Kim tomou a decisão de enviar tropas para a Rússia em agosto passado, revelando pela primeira vez que a estratégia foi tomada dois meses depois que ele e Putin assinaram um tratado de segurança que incluía um pacto de defesa mútua.

Kim deve se juntar a Putin na China em um desfile militar na próxima semana, marcando a rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial. Será o terceiro encontro entre os dois países em dois anos, já que eles ampliaram dramaticamente uma aliança militar.

Os dois países não divulgaram publicamente a escala da mobilização ou as baixas sofridas pelas tropas norte-coreanas. Cerca de 600 soldados foram mortos em um destacamento total de 15.000, de acordo com a agência de inteligência da Coreia do Sul.

As estimativas da inteligência ocidental apontam para mais de 6.000 baixas.