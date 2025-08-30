Topo

Israel afirma que identificou restos de um refém recentemente recuperado em Gaza

30/08/2025 16h34

Os restos de um refém mantido na Faixa de Gaza e recentemente transferidos para Israel foram identificados, anunciou neste sábado (30) o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

"Uma operação especial (...) na Faixa de Gaza facilitou a transferência do corpo do falecido Idan Shtivi", declarou o gabinete.

Shtivi tinha 28 anos de idade quando foi assassinado em 7 de outubro de 2023, no festival musical Nova, onde participava como fotógrafo.

O Exército havia anunciado na sexta-feira que trouxe os corpos de dois reféns mortos desde o ataque do Hamas a Israel em 2023, apenas um dos quais já havia sido identificado, Ilan Weiss.

Weiss, de 55 anos e residente no kibutz Beeri, a leste de Gaza, foi assassinado no ataque do movimento islamista palestino a Israel, e seu cadáver foi posteriormente levado para a Faixa.

Sua esposa Shiri e uma de suas filhas, Noga, que haviam sido sequestradas em sua casa, foram libertadas durante a primeira trégua no conflito, em novembro de 2023. O kibutz confirmou a morte de Weiss no início de 2024.

Netanyahu expressou suas condolências às famílias dos dois cativos mortos e reiterou que "a campanha para trazer todos os reféns continua".

Das 251 pessoas sequestradas pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, 47 permanecem na Faixa de Gaza e acredita-se que cerca de vinte ainda estejam vivas.

© Agence France-Presse

