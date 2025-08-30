Ibama não cumpre liminar e é condenado em caso de aves de Anderson Torres

A falta de cumprimento de decisão judicial levou a Justiça a condenar o Ibama por litigância de má-fé no caso das aves apreendidas com Anderson Torres em fevereiro de 2023.

O que aconteceu

A Justiça Federal concedeu uma liminar em 11 e abril deste ano que não foi cumprida. A defesa de Anderson Torres reclamou duas vezes porque, passados três meses, a decisão não havia sido cumprida.

O Ibama foi condenado por litigância de má-fé. O termo jurídico significa agir de forma desleal em um processo. A decisão é do desembargador Newton Ramos.

Também foram impostas multas. Os valores pelo não cumprimento da ordem judicial são de R$ 8 mil. Foi dado o prazo de 48 horas para comprovação de que a liminar de abril foi cumprida e fixada multa de R$ 3 mil para cada dia caso haja novo atraso.

O Ibama foi procurado e não se manifestou. O espaço continua a disposição em caso de pronunciamento futuro.

A defesa de Anderson Torres alegou que o Ibama agiu com motivação política. O advogado Enzo Novacki declarou que o órgão federal foi omisso em relação a liminar favorável ao ex-ministro na gestão Jair Bolsonaro.

Isso só confirma que era uma perseguição política tremenda.

Advogado Enzo Novacki

Silêncio de três meses

A liminar de abril determina três ações. Nenhuma das medidas abaixo foi cumprida pelo Ibama:

Suspensão dos autos de infração contra Anderson Torres;

Levantamento das restrições administrativas;

Devolução das aves;

Após três meses de silêncio, a defesa de Anderson Torres cobrou providências na Justiça. O advogado do ex-ministro reclama que o levantamento das restrições administrativas exigia somente entrar no sistema do Ibama e fazer alterações simples no cadastro.

Novacki acrescenta que foram entregues pelo Ibama documentos que não faziam parte do caso das aves. Foi argumentado que o órgão ambiental apresentou documentos que mencionavam outros animais que não os pássaros que estavam na casa do cliente.

A reclamação foi acolhida pela Justiça. "[Documentação apresentada pelo Ibama] Revela-se patentemente estranha a este processo, referindo-se a autuado, local e espécies de animais", escreveu o desembargador na decisão.

O Ibama encontrou 60 pássaros na casa de Anderson Torres em fevereiro de 2023. Foi aplicada multa de R$ 54 mil ao ex-ministro, que na época estava preso por suspeita de participar de uma tentativa de golpe. A justificativa é que ele não tinha autorização para criar os animais.