Guerra e água: Aldeões em fronteira do Paquistão enfrentam evacuações consecutivas

Por Ariba Shahid

KASUR, Paquistão (Reuters) - Quando as enchentes vindas do outro lado da fronteira com a Índia invadiram seu vilarejo no leste do Paquistão este mês, Shama sabia o que fazer: reunir seus quatro filhos e se preparar para partir. Foi a segunda vez este ano que ela teve que fugir, depois de abandonar sua casa durante os combates entre a Índia e o Paquistão em maio.

"Quantas vezes precisaremos fugir?", disse a mãe de 30 anos, enquanto seu marido levava suas 10 vacas para um local mais alto em um barco. "Perdemos muito durante a guerra, como dias de escola para as crianças, e agora a água está nos forçando a sair novamente."

A provação de Shama se repete em toda Kasur, atingida pelas enchentes, onde as famílias dizem que estão exaustas com os repetidos deslocamentos em poucos meses, primeiro por causa dos combates, agora por causa da natureza.

"As enchentes começaram no início deste mês e só pioraram", disse a mãe Bibi Zubaida, de 27 anos, que mora com sete parentes em uma casa de três cômodos em frente a uma mesquita que agora transmite chamadas de retirada.

Dos alto-falantes da mesquita, normalmente reservados para a chamada para a oração, veio uma mensagem diferente: os barcos estavam prontos para quem quisesse sair.

"Quando você mora aqui, você escolhe viver com a ameaça de guerra e a ameaça de enchentes. Para onde se vai?" Disse Zubaida.

Kasur fica a apenas alguns quilômetros da fronteira com a Índia. De seus telhados e barcos de resgate, os moradores disseram que podiam ver postos de controle indianos no horizonte, um lembrete de como seu destino está intimamente ligado às decisões tomadas do outro lado.

As nações compartilham rios que foram regulados por mais de seis décadas pelo Tratado das Águas do Indo. Esse acordo foi suspenso pela Índia no início deste ano, após o assassinato de 26 pessoas por militantes que, segundo Nova Délhi, eram apoiados por Islamabad, o que o Paquistão nega.

Esse ataque desencadeou batalhas transfronteiriças breves, mas intensas, entre os vizinhos com armas nucleares, expulsando moradores como Shama de suas casas.

Depois veio a monção, e os rios se transformaram em enchentes.

Em estreitos barcos de madeira, as famílias equilibraram motocicletas, pertences e cabras ao lado de seus filhos, enquanto as equipes de resgate as conduzem pelos campos que agora se transformaram em rios.

O socorrista Muhammad Arsalan disse que muitos moradores hesitaram em sair.

"As pessoas nem sempre querem sair porque têm medo de que os ladrões roubem o que estão deixando para trás. Elas relutam porque já fizeram isso muitas vezes", disse Arsalan, que levou mais de 1.500 pessoas para um lugar seguro de barco nos últimos dias.

"Eles adoram suas cabras e ovelhas e, às vezes, se recusam a sair sem elas", acrescentou, fazendo uma pausa para tirar as folhas presas no motor antes de reiniciar outra viagem.

A autoridade de gerenciamento de desastres da província de Punjab disse que os fluxos no rio Sutlej em Ganda Singh Wala foram os mais altos em décadas, depois de uma ruptura em uma barragem indiana. Até o momento, foram registradas pelo menos 28 mortes, com a água avançando mais ao sul de Punjab e ameaçando novas áreas.

Na Índia, tempestades nas regiões de Ramban e Mahore, em Jammu e Caxemira, mataram 10 pessoas.

Autoridades paquistanesas disseram que a crise foi agravada pela decisão da Índia de suspender o Tratado das Águas do Indo, interrompendo a troca de dados sobre o rio, que já dura décadas. Islamabad também acusou a Índia de liberar grandes volumes de água sem aviso prévio adequado.

"Se o tratado estivesse em vigor, poderíamos ter administrado melhor o impacto", disse o ministro do Planejamento do Paquistão, Ahsan Iqbal, à Reuters na sexta-feira.

A Índia negou ter inundado deliberadamente o Paquistão. Nova Délhi culpou as incessantes chuvas de monções e disse que emitiu vários alertas de inundação. Segundo as autoridades indianas, duas comportas da barragem de Madhopur, no rio Ravi, foram danificadas pela elevação da água.

Os agricultores dizem que o dilúvio destruiu seus meios de subsistência. "Treze dos meus 15 acres (6 hectares) desapareceram", disse Muhammad Amjad, um produtor de arroz e vegetais. "Mulheres e crianças foram retiradas em sua maioria. Os homens ficaram para trás para proteger o que restou."

Os deslocamentos consecutivos ressaltaram a vulnerabilidade das comunidades que se encontram na volátil fronteira oriental do Paquistão.

As autoridades alertam que a crise pode piorar à medida que as mudanças climáticas intensificam as monções e as disputas fluviais transfronteiriças prejudicam o planejamento de desastres.

"Já vi muitas enchentes, mas agora elas estão ocorrendo com muita frequência", disse Nawabuddin, um proprietário de terras de 74 anos, relembrando as enchentes mais marcantes que presenciou em sua vida - 1988, 2023 e agora esta.

"Não queremos guerra, não queremos excesso de água. Só queremos viver", disse Zubaida, cuja casa recém-reformada e terras agrícolas agora estão debaixo d'água.