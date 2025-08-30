Gari morto em BH: Renê apagou conversas e pesquisou consequências do crime

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, indiciado pelo assassinato do gari Laudemir de Souza Fernandes, pesquisou quais seriam as consequências pelo crime e apagou conversas mantidas com a esposa, a delegada Ana Paula Lamego Balbino.

O que aconteceu

Renê fez a pesquisa logo após sair do trabalho. "Com base na extração do celular do investigado, podemos concluir que ele realizou, após a prática do crime e depois de sair do trabalho, diversas pesquisas referentes às consequências do que havia praticado", declarou o delegado do caso, Evandro Radaelli.

Empresário também pesquisou se houve repercussão na imprensa mineira. De acordo com Radaelli, Renê usou o comando do carro elétrico que dirigia para sintonizar na rádio Itatiaia para descobrir se havia alguma suspeita contra ele.

Inquérito comprovou que Renê mentiu para a polícia. De acordo com o delegado, o empresário deu informação falsa durante depoimento, quando admitiu ter atirado contra Laudemir, mas que não sabia que havia atingido o gari e por isso foi embora do local sem prestar socorro.

Em uma das versões, ele disse que disparou com a arma de fogo, mas que não sabia que havia praticado o crime de homicídio. Nós desqualificamos essa declaração que ele prestou. Apuramos que ele teve ciência do que praticou, tanto que fez pesquisas com a palavra gari e pesquisou o nome da rua em que estava.

Evandro Radaelli, delegado

Arma da esposa

Renê também mentiu sobre o uso da arma da esposa. À polícia, ele havia declarado que só usou a pistola de Ana Paula no dia em que matou Laudemir, e que a esposa não sabia.

Polícia afirma que Renê fazia uso recorrente da arma de Ana Paula, com o consentimento dela. A delegada também foi indiciada por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido por ceder ou emprestar o armamento ao marido, que não tinha permissão para portar o equipamento.

Apuramos que ela [Ana Paula] tinha ciência de que ele [Renê] andava armado habitualmente e consentia com o comportamento, analisando todas as conversas que tiveram. Evandro Radaelli, delegado

Renê também exibia o distintivo de delegada de Ana Paula. "Ele chegou a exibir o distintivo dela e possivelmente compartilhava mensagens com outras pessoas do convívio dele", explicou Radaelli.

Criminoso tinha "fascínio por armas de fogo", afirma a polícia. "Tivemos acesso a imagens em que ele exibe armas de fogo, inclusive disparando com um armamento antigo. Então, ele tinha, sim, um fascínio", diz o delegado.

Mensagens deletadas

Ana Paula Lamego Balbino Nogueira é casada com o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, preso pela morte do gari Laudemir de Souza Fernandes Imagem: Reprodução

Polícia não conseguiu comprovar se Ana Paula sabia do assassinato. De acordo com a investigação, antes de ser preso Renê deletou vária mensagens que trocou com a esposa em um aplicativo.

Não sabemos se ela teve ciência na hora do fato [em que o crime ocorreu] ou quando a polícia o encontrou na academia. Ele apagou todas as conversas com ela no dia do crime e [os dois também] conversaram por chamada de voz.

Evandro Radaelli

Ana Paula está afastada do cargo por motivos de saúde. Ela deixou de exercer a função em 13 de agosto, dois dias depois da prisão do marido. A delegada também deletou perfis que mantinha nas redes sociais e ainda não se manifestou publicamente sobre o assunto.

Indiciamentos

Renê responderá por três crimes: homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e meios que impediram a defesa da vítima, ameaça contra a motorista do caminhão de lixo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Juntas, as penas somam cerca de 35 anos de prisão.

Ana Paula, que foi indiciada por porte ilegal de arma de fogo, pode pegar entre dois e quatro anos de detenção. A pena pode amentar em 50% por ser servidora pública. A Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais também instaurou procedimento administrativo contra ela.

O UOL não conseguiu contato com o advogado Leonardo Avellar, responsável pela defesa de Ana Paula. A defesa de Renê disse que pediu ao MP-MG a reconstituição do crime e que só vai se manifestar após a resposta da promotoria.

Filha de 15 anos de Laudemir acionou a Justiça contra Renê e Ana Paula para pedir indenização. A adolescente quer indenização por danos morais pela morte do pai, que o casal pague os custos do tratamento psicológico dela em razão do dano sofrido, além do pagamento de pensão vitalícia.