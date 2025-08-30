Funarte abre inscrições para premiar mestres das artes

A Fundação Nacional de Artes (Funarte), entidade vinculada ao Ministério da Cultura, está com inscrições abertas para o Prêmio Funarte Mestras e Mestres das Artes 2025, que integra o Programa Funarte Memória das Artes.

O objetivo é reconhecer e valorizar mestras e mestres das artes das cinco regiões do Brasil, que atuem como referência em diferentes campos artísticos, como artes visuais, circo, dança, música ou teatro.

Esta segunda edição da premiação tem investimento total de R$ 3 milhões.

Cada mestra ou mestre vinculado a uma proposta contemplada no processo de seleção receberá um prêmio de R$ 100 mil.

A chamada vai premiar, ao todo, 30 mestras e mestres das artes, assegurando a concessão mínima de três prêmios em cada uma das cinco regiões do país.

Do total de recursos destinados a este edital, serão reservados, no mínimo, 20% para concorrentes mestras e mestres negras e negros; 10% para concorrentes mestras e mestres indígenas; 10% para concorrentes mestras e mestres com deficiência.

Pelas regras do edital, que foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) na última sexta-feira (29), as propostas devem ser apresentadas exclusivamente por terceiros, não sendo permitida a candidatura direta por quem pode ser contemplado.

Requisitos

Os participantes devem ter idade igual ou superior a 60 anos, atuação no campo artístico por, no mínimo, dez anos no Brasil, e tenham destacada e contínua trajetória artística.

A referência da mestra ou mestre precisa ser reconhecida por organizações da sociedade civil e da comunidade, com caráter coletivo e institucional, cuja atuação seja relevante para o desenvolvimento das artes brasileiras em seus territórios.