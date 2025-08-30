Topo

Filho de ex-presidente do TJSP morre em acidente durante salto de paraquedas

São Paulo

30/08/2025 07h51

O advogado Marcelo Levy Garisio Sartori morreu nesta sexta-feira, 29, aos 46 anos, em decorrência de um acidente durante salto de paraquedas no Centro Nacional de Paraquedismo de Boituva, em São Paulo.

Marcelo era filho do desembargador aposentado Ivan Sartori, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, e sócio-administrador do escritório Levy Sartori Advogados Associados.

Nas redes sociais, ele se apresentava como "advogado, paraquedista, churrasqueiro, guitar player, bodybuilder, marido da Deinha e pai da Luiza".

Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil Seção São Paulo (OAB-SP) lamentou a morte de Marcelo. "Neste momento de dor, a diretoria da Ordem paulista e toda a comunidade manifestam suas sinceras condolências à família, amigos e colegas", diz trecho do texto.

O velório será das 4h às 12h deste sábado, 30, no Funeral Velar Morumbi.

Empresário mineiro morreu durante salto no início do mês

A morte de Marcelo Sartori foi o segundo acidente fatal em Boituva em menos de um mês. Um empresário mineiro morreu no dia 2. Trata-se de Thomas Storino Britis, de 44 anos, sócio-proprietário e CEO da Voluy, uma empresa de distribuição de fibra ótica que atua em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e Santa Rita e Itajubá, em Minas Gerais.

