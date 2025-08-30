Sem energia, vendedores precisam deixar feira gastronômica no Horto

A falta de disponibilidade de energia elétrica fez com que vendedores não pudessem participar de uma feira gastronômica no Horto Florestal, parque concedido a iniciativa privada, na zona norte de São Paulo. Concessionária admitiu problema e prometeu gerador para expositores.

O que aconteceu

Feira Clementina começou hoje, mas parque não ofereceu energia elétrica. O uso de botijão de gás é proibido devido a restrições do local, já que o item é considerado perigoso por conter gás inflamável. Além disso, eles podem gerar resíduos, que podem poluir o solo e o ar.

Vendedores dependem de eletricidade para preparar os alimentos. A energia elétrica também serve para manter os mantimentos refrigerados. Ficaram no evento as barracas que não dependem de energia elétrica, como as que vendem doces, como morango do amor e trufas de chocolate.

Barraca de pastel se retirou, pois não conseguia fritar. O Pastel do Chalita, uma das participantes da feira, precisou desmontar e deixar o evento. Segundo a atendente Ana Julia, 20, eles levaram massa para mais de 900 pastéis. "Estimativa é que eles [a organização] deem um jeito, e a gente consiga voltar e vender amanhã", afirmou. Ana ainda ressaltou que estavam mantendo a massa refrigerada com gelo.

Tenda de caldo de cana funciona, mas falta de energia é problema para gelar bebida. Letícia Máximo, 28, que trabalha no local, disse que estão conseguindo moer a cana para vender o caldo, pois o motor é à combustão, mas a energia faz falta para manter as bebidas geladas e para a iluminação. "Sem luz, vamos ter que fechar mais cedo", afirmou.

Arnaldo Roberto à feira gastronômica, mas barracas não tinham energia elétrica Imagem: Marcos Sérgio/UOL

"Infelizmente, cheguei agora, fui a duas barracas e não tinha energia". Arnaldo Roberto, 38, foi ao Horto Florestal apenas para a feira e estava frustrado com o fato de não ter energia elétrica. "Vi que tem churrasco, morango e ouvi o motor do caldo de cana", disse. "Queria saber o que está acontecendo [para não ter energia]".

Concessionária admite problema e diz que colocará gerador para a feira. Em nota, a Urbia, que administra o Horto Florestal, informou que a fiação do parque, por ser antiga, "não suportou toda a carta de energia demandada". No fim da tarde, a companhia informou que colocaria um gerador e que estenderá o funcionamento da feira até às 20h hoje.

Feira Clementina funcionará das 9h às 18h amanhã. Evento conta com pratos da culinária brasileira, oriental, além de atividades físicas, danças e atrações musicais. Entrada é pelo portão 1 do parque.