Entregador leva tiro de policial no Rio por negar subir com delivery

Um policial penal atirou em um entregador de aplicativo na Taquara, no Rio de Janeiro, na noite de sexta-feira (29). O entregador gravou o momento em que é atingido.

O que aconteceu

Vítima foi atingida momentos após iniciar gravação do vídeo, que mostra policial com a arma na mão. "Você não subir é uma parada...", diz o policial. O entregador começa a falar que está na região da Merck quando leva um tiro no pé.

O atirador ainda pede pelo pacote e questiona porque o entregador está filmando a situação. Mesmo ferido, a vítima — o entregador Valério Júnior — segue gravando. "O que é isso, cara?". Em seguida, Valério começa a pedir por ajuda a vizinhos, e diz que também é morador da região.

Atirador foi identificado como José Rodrigo da Silva Ferrarini, um policial penal da ativa. Em nota, a Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) confirmou a identidade do atirador e disse que a "conduta atribuída ao servidor ocorreu fora do exercício de suas funções". A Corregedoria da Seap acompanha o caso, complementa a Secretaria.

"Ele me deu um tiro porque eu não subi", diz Valério no vídeo. O caso é investigado pela 32ª DP, de Taquara. A Polícia Civil do Rio de Janeiro afirmou que a vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito e que "testemunhas são ouvidas". "A arma do agente foi recolhida e será periciada. Outras diligências estão em andamento para esclarecer os fatos", complementa a nota.

Plataforma diz que pedidos devem ser deixador no portão ou portaria. Em nota, o iFood disse lamentar o ocorrido e que está oferecendo suporte jurídico e psicológico à vítima, além de estar colaborando com as autoridades sobre o caso.