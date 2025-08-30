Topo

Desodorante com fórmula natural promete proteger contra maus odores por 24h

Desodorante roll-on da Boni Natural possui uma fórmula natural e livre de sintéticos ou químicos - Reprodução/ Amazon
Desodorante roll-on da Boni Natural possui uma fórmula natural e livre de sintéticos ou químicos Imagem: Reprodução/ Amazon
Amanda Marques

Colaboração para o Guia de Compras UOL

30/08/2025 12h00

Muitos desodorantes podem obstruir os poros das axilas e atrapalhar a transpiração natural do corpo. Para quem busca uma alternativa mais leve, o Guia de Compras UOL encontrou o desodorante roll-on da Boni Natural, que promete uma fórmula vegana e natural, desenvolvida para combater os maus odores sem agredir a pele.

Sucesso entre os consumidores, o desodorante registrou mais de 3 mil compras no mês de julho na Amazon. Confira as principais informações do produto e as avaliações de quem comprou:

O que diz a Boni Natural sobre o desodorante

  • Promete auxiliar na proteção contra os maus odores por 24h
  • Com perfume suave e natural de lavanda
  • Não obstrui os poros e não impede a transpiração natural do corpo
  • Produto sem ingredientes sintéticos ou químicos
  • Possui fórmula natural e vegana, contendo tapioca starch e óleo de coco
  • Sem parabenos, petroquímica e triclosan
  • Não contém cloridrato de alumínio e álcool

O que diz quem comprou

O desodorante já acumula mais de mil avaliações na Amazon, com nota média de 4,4 estrelas (máximo de cinco). Entre os elogios dos consumidores, o produto se destaca pelo aroma suave, pela rápida absorção e pela eficácia em peles sensíveis.

Excelente desodorante. Eu tenho alergia e é difícil encontrar desodorante eficaz. Esse é excelente e o aroma é muito agradável. Iza Gonçalves

Ótimo desodorante. Cheiro bom e agradável. Estava com alergia ao aerossol e minha pele aceitou ele muito bem, já tinha usado o spray dessa marca e gostado bastante, comprei novamente. Ângela

É uma proposta de desodorante diferente, principalmente para quem está acostumado com o aerossol. Particularmente, não gosto de desodorante roll-on, mas este não deixa úmido nem melado e, agora, no inverno, aguenta bem a transpiração. Acredito que para o calor e atividade física, deve ser reaplicado, porque não segura como um antitranspirante com alumínio. Também deixa a pele macia e não irrita. Para quem curte uma proposta mais natural, vale a pena. Marjori de Lima Macêdo

Estou adorando. Meu marido usa mais que eu, pois ele transpira muito e está sempre na rua a trabalho, ele também aprovou. Tem cheiro suave e desaparece na pele. Recomendo. Priscila Q.

Pontos de atenção

Há também consumidores que criticam o odor após certo tempo de uso e afirmam que o desodorante não mantém a proteção contra maus odores em casos de transpiração intensa.

Muito cheiroso e, no início, funcionava muito bem. Depois passou a deixar odor, mas meu marido continua usando e gostando. Rosângela Castelo Branco

O cheirinho dele é agradável, mas não funciona bem como desodorante. Você teria que reaplicar de duas em duas horas, fazendo uma higienização do local. Mi

Já experimentei vários desodorantes veganos e esta é uma das melhores opções. Ele consegue segurar o cheiro, exceto em treinos muito pesados, mas deixa a pele super hidratada, não mancha roupa e nem deixa resíduos. Christianne Souza Queiroz

O cheiro é gostoso. Porém, se for usar em dias mais quentes ou em atividades intensas, ele não segura muito bem o cheiro. Daiane Zanella

