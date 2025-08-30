Topo

Notícias

Comissão de Ética rejeita recurso de ministro de Bolsonaro punido por 'gabinete paralelo'

Brasília

30/08/2025 21h58

A Comissão de Ética Pública (CEP) da Presidência da República rejeitou pedido de reconsideração da penalidade aplicada ao ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, do governo de Jair Bolsonaro, pelo esquema do "gabinete paralelo" no Ministério da Educação (MEC). O caso foi revelado pelo Estadão em 2022.

A decisão da CEP, de segunda-feira, 25, manteve a "censura ética" aplicada ao ex-ministro. A punição tem efeito de uma espécie de "mancha no currículo" e não tem relação com eventuais punições em processos criminais ou de improbidade.

A defesa do ex-ministro afirmou que vai recorrer ao Judiciário contra a decisão por entender que ela é "arbitrária e sem base empírica".

A reportagem do Estadão revelou que Milton Ribeiro permitiu que um grupo de pastores evangélicos, sem relação formal com o MEC, interferisse na agenda e nas entregas do ministério. O grupo atuava para favorecer a liberação de verbas para aliados.

O caso levou à exoneração do ministro, que chegou a ser preso em investigação por tráfico de influência e corrupção. A investigação oficial da Controladoria-Geral da União (CGU) seguiu o caminho da apuração traçado pelo Estadão.

A Comissão de Ética entendeu que o pedido de reconsideração não trouxe elementos novos e que poderiam modificar o entendimento anterior, de abril.

A defesa do ex-ministro alegou também que a licitude de uma gravação na qual Milton Ribeiro apareceu falando sobre a distribuição de verbas públicas está sendo questionada em um inquérito policial.

A CEP ressaltou que as esferas ética, penal, civil e administrativa são autônomas e que o colegiado deve atuar com base nas próprias prerrogativas.

"O foco da análise recai, tão somente, sobre a conduta inicialmente praticada - caracterizada como contrária aos preceitos éticos que regem o exercício da função pública", destacou o conselheiro relator, Manoel Caetano Ferreira Filho.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Prefeito de Chicago desafia Trump e proíbe ajuda à intervenção federal

Comissão de Ética rejeita recurso de ministro de Bolsonaro punido por 'gabinete paralelo'

Venus Williams avança às oitavas no torneio de duplas do US Open

Brasileiro que servia como sargento em Israel morre na Faixa de Gaza

Candidata de esquerda à presidência de Honduras exige "eleições livres"

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 20 milhões; veja números e time

Ninguém acerta Quina e prêmio chega a R$ 9,5 milhões; confira números

Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 14 milhões; veja dezenas sorteadas

+ Milionária acumula e prêmio vai a R$ 152 milhões; veja números e trevos

Vini Jr. dá vitória ao Real Madrid sobre o Mallorca no Espanhol

Polícia prende dois suspeitos de invadir e assaltar casa de ex-mulher de Bolsonaro