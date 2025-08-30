Com gol nos acréscimos, United vence Burnley e consegue 1ª vitória no Inglês
Aos sete minutos de acréscimos, e de pênalti, Bruno Fernandes deu a vitória ao Manchester United sobre o Burnley por 3 a 2 neste sábado (30), a primeira da equipe no Campeonato Inglês, cuja 3ª rodada teve o Tottenham derrotado em casa pelo Bournemouth e o Chelsea assumindo a liderança provisória ao bater o Fulham.
Depois da humilhação da última quarta-feira, com a eliminação na segunda fase da Copa da Liga Inglesa diante do Grimsby Town, da quarta divisão, o United entrou em crise já no mês de agosto, com o técnico Rúben Amorim balançando no cargo.
A vitória deste sábado dá um alívio aos 'Red Devils' antes da parada para a data Fifa, em uma temporada que começou pior do que o esperado.
O time de Manchester soma agora cinco pontos e sobe provisoriamente para a nona posição na tabela, mas o fantasma da catastrófica temporada passada, em que o histórico clube foi apenas o 16º colocado, ainda paira sobre Old Trafford.
Depois de uma derrota em casa para o Arsenal (1 a 0) na estreia e um empate fora com o Fulham (1 a 1), o Manchester United voltou ao seu estádio com a obrigação de vencer e Bruno Fernandes mostrou frieza ao marcar o gol da vitória em cobrança de pênalti no apagar das luzes (90'+7).
Antes, o United tinha ficado duas vezes à frente no marcador, graças a um gol contra de Josh Cullen (27') e outro Brian Mbeumo (57'), mas o Burnley empatou nas duas ocasiões, marcando com Lyle Foster (54') e Jaidon Anthony (65').
"Tivemos chances de marcar mais gols; fomos o melhor time em campo hoje", comemorou Rúben Amorim após a partida.
- Tottenham perde 100%; Chelsea líder provisório -
Em jogo simultâneo, o Tottenham, que estava com 100% de aproveitamento depois das duas primeiras rodadas, foi derrotado em casa pelo Bournemouth por 1 a 0, graças ao gol do atacante brasileiro Evanilson logo aos cinco minutos.
Os 'Spurs', campeões da Liga Europa na temporada passada batendo o Manchester United na final, vinham de uma vitória maiúscula sobre o Manchester City por 2 a 0 no Etihad Stadium, depois de terem vencido o Burnley na primeira rodada (3 a 0).
Mais cedo, o Chelsea venceu o Fulham por 2 a 0 em Stamford Bridge e assumiu provisoriamente a liderança do campeonato, à espera dos demais resultados da rodada.
Os 'Blues' abriram o placar no final do primeiro tempo com João Pedro (45'+9), que mandou a bola para as redes de cabeça após cobrança de escanteio de Enzo Fernández.
Este foi o quinto gol do atacante brasileiro em seis jogos pelo time londrino.
No segundo tempo, a arbitragem marcou pênalti para o Chelsea após toque de mão do lateral Ryan Sessegnon dentro da área e Enzo Fernández (56') cobrou firme no meio do gol para dar números finais à partida.
Entre os demais jogos deste sábado, o destaque foi a vitória fora de casa do Everton por 3 a 2 sobre o Wolverhampton, que coloca o time na quinta posição com 6 pontos, um atrás do Chelsea.
No domingo, Liverpool e Arsenal se enfrentam em Anfield e quem vencer assume a liderança isolada com dois pontos à frente dos 'Blues'. Em caso de empate, os três times ficam empatados com 7 pontos e poderão ser igualados pelo Nottingham Forest, que jogará em casa com o West Ham.
-- Jogos da 3ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:
- Sábado:
Chelsea - Fulham 2 - 0
Tottenham - Bournemouth 0 - 1
Sunderland - Brentford 2 - 1
Wolverhampton - Everton 2 - 3
Manchester United - Burnley 3 - 2
(13h30) Leeds - Newcastle
- Domingo:
(10h00) Nottingham - West Ham
Brighton - Manchester City
(12h30) Liverpool - Arsenal
(15h00) Aston Villa - Crystal Palace
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Chelsea 7 3 2 1 0 7 1 6
2. Arsenal 6 2 2 0 0 6 0 6
3. Tottenham 6 3 2 0 1 5 1 4
4. Liverpool 6 2 2 0 0 7 4 3
5. Everton 6 3 2 0 1 5 3 2
. Sunderland 6 3 2 0 1 5 3 2
7. Bournemouth 6 3 2 0 1 4 4 0
8. Nottingham 4 2 1 1 0 4 2 2
9. Manchester United 4 3 1 1 1 4 4 0
10. Manchester City 3 2 1 0 1 4 2 2
11. Burnley 3 3 1 0 2 4 6 -2
12. Brentford 3 3 1 0 2 3 5 -2
13. Leeds 3 2 1 0 1 1 5 -4
14. Crystal Palace 2 2 0 2 0 1 1 0
15. Fulham 2 3 0 2 1 2 4 -2
16. Newcastle 1 2 0 1 1 2 3 -1
17. Aston Villa 1 2 0 1 1 0 1 -1
18. Brighton 1 2 0 1 1 1 3 -2
19. Wolverhampton 0 3 0 0 3 2 8 -6
20. West Ham 0 2 0 0 2 1 8 -7
