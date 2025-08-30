Topo

Coco Gauff vence Magdalena Frech e vai às oitavas do US Open

30/08/2025 15h27

Após uma semana difícil, a tenista americana Coco Gauff, número 3 do mundo, teve uma vitória tranquila sobre a polonesa Magdalena Frech (N.33) e se classificou para as oitavas de final do US Open.

Gauff fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-1, em uma hora e 13 minutos na quadra central de Flushing Meadows, em Nova York.

Campeã em 2023, a jogadora de 21 anos é a grande esperança do tênis americano no Grand Slam nova-iorquino e essa pressão a afetou nas duas primeiras rodadas.

Na última quinta-feira, com problemas para encaixar seu serviço, ela foi às lágrimas durante a partida contra a croata Donna Vekic.

Neste sábado, Gauff teve uma atuação sólida no primeiro jogo do dia, com o apoio do público local, que lotou o Arthur Ashe Stadium.

A americana cometeu quatro duplas faltas, mas não entrou a espiral de erros que a martirizou nos jogos anteriores.

Frech, que jogava a terceira rodada do US Open pela primeira vez, ajudou com um desempenho inofensivo e 29 erros não forçados.

"Foi uma semana muito emocional, mas eu precisava desses momentos difíceis para seguir em frente", disse a Gauff após a partida. "Coloquei muita pressão sobre mim mesma, mas eu tento aproveitar e pensar mais no processo do que nos resultados".

Classificada pelo quarto ano consecutivo para as oitavas de final do US Open, a número 3 do mundo terá como próxima adversária a vencedora do duelo entre a japonesa Naomi Osaka e a russa Daria Kasatkina.

