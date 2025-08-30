Topo

'Coração dele parou e o dela também': casal de idosos morre no mesmo dia

Almezinda e Sebastião estavam juntos há 43 anos e morreram no mesmo dia
Almezinda e Sebastião estavam juntos há 43 anos e morreram no mesmo dia Imagem: Cedido ao UOL
Luana Takahashi
do UOL

Do UOL, em São Paulo

30/08/2025 05h30

Casados por mais de quatro décadas, nem a morte foi capaz de separá-los: Almenzinda Maria da Fonseca Abreu, 71, e Sebastião Francisco Abreu, 72, morreram com duas horas de diferença, em São João del Rei (MG).

Sebastião estava internado havia mais de 40 dias na Santa Casa da Misericórdia da cidade e morreu no último dia 20 de agosto. O idoso havia dado entrada no hospital em 13 de julho, inicialmente com uma infecção urinária e insuficiência cardíaca. Passado algumas semanas, quando pensou que receberia alta, foi diagnosticado com pneumonia e teve o estado de saúde agravado.

Um dos filhos do casal, o musicista Tiago Abreu, 36, contou ao UOL que a mãe não saiu do lado do pai em todo tempo de internação. ''Os dois não aceitavam ficar separados. Ele costumava falar que ela era a médica dele e nenhum dos dois queria que trocasse o acompanhante, então acabava que ela ficava sempre com ele.''

Almenzinda, no entanto, teria percebido a piora significativa do marido em seu último dia de vida e pediu aos filhos que fossem trocar de lugar com ela na unidade de saúde. ''Começaram a realizar alguns procedimentos que ela percebeu que eram próprios de quando o paciente já estava em fase terminal. Foi aí que ela acabou aceitando ir para casa, mas ela já foi parece que pressentindo que ele não ia aguentar'', conta o filho.

Os dois deixam dois filhos e seis netos
Os dois deixam dois filhos e seis netos
Imagem: Cedido ao UOL

Tiago e o irmão, Tadeu, combinaram de se revezar para fazer companhia ao pai, mas naquele mesmo dia Sebastião morreu em decorrência de falência de órgãos e pneumonia. Logo após a morte, os filhos combinaram de esperar algum tempo para dar a notícia para Almenzinda, na intenção de ''preservá-la'' do impacto do ocorrido.

Enquanto resolviam questões referentes ao velório do pai, foram surpreendidos por uma ligação avisando que a mãe estava em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) depois de ter sofrido um ataque cardiogênico fulminante e ser socorrida pela irmã dela. Ao chegarem no local, a equipe tentava ressuscitar a idosa com massagem cardíaca —mas sem sucesso. A morte dela foi constatada cerca de duas horas depois da morte de Sebastião. Os dois morreram sem saber da partida um do outro e deixaram dois filhos e seis netos.

Parece que ele não estava querendo morrer na frente dela, mas na hora que o coração dele parou, o dela também parou. Ele foi lá e levou ela. Tiago Abreu, filho de Almenzinda e Sebastião

'Nunca vi os dois separados'

Almezinda e Sebastião mais novos com os dois filhos do casal
Almezinda e Sebastião mais novos com os dois filhos do casal
Imagem: Cedido ao UOL

Os filhos planejavam enterrar os pais lado a lado, em duas gavetas, mas o cemitério municipal só possuía uma gaveta e um túmulo no chão. Sem conseguirem decidir quem ficaria em qual, Tiago e Tadeu optaram por colocar os caixões um sobre o outro. ''Nem fisicamente e nem espiritualmente eles conseguiram se separar'', fala o musicista.

Almenzinda e Sebastião foram descritos por familiares e amigos como pessoas ''religiosas, humildes e muito acolhedoras'', conhecidos por suas ações de solidariedade na cidade onde viviam. ''Não é porque eram meus pais, mas não conheço, nem conheci pessoas como eles, em todos os aspectos. A gente pretende continuar o legado deles, eles deixaram muita coisa'', afirma Tiago.

