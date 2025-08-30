Topo

Capotamento deixa duas pessoas em estado grave na Rodovia dos Bandeirantes

30.ago.2025 - Acidente na Rodovia dos Bandeirantes Imagem: Reprodução/Facebook
30/08/2025 17h44Atualizada em 30/08/2025 17h44

Um acidente envolvendo cinco pessoas da mesma família deixou duas vítimas em estado grave na tarde de hoje na Rodovia dos Bandeirantes, em um trecho na cidade de Campinas, interior de São Paulo.

O que aconteceu

Carro da família capotou após uma batida lateral com outro veículo. As duas vítimas em estado grave foram encaminhadas ao Hospital de Clínicas da Unicamp, segundo a AutoBAn, que administra a rodovia.

Duas pessoas com ferimentos moderados foram levadas para a Santa Casa de Valinhos e ao Hospital das Clínicas de São Paulo. Uma vítima com ferimentos leves recebe atendimento no local, de acordo com a nota enviada pela concessionária às 16h39.

Seis viaturas do Corpo de Bombeiros e dois helicópteros Águia da Polícia Militar atenderam a ocorrência. Equipes do Samu também foram ao local.

Acidente causou interdição da faixa três até às 15h25. O acostamento segue bloqueado. Houve congestionamento entre os kms 85 e 83, no sentido capital.

