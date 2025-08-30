Topo

Notícias

Candidata de esquerda à presidência de Honduras exige "eleições livres"

30/08/2025 20h30

A candidata à presidência de Honduras pelo partido governista de esquerda Libre, Rixi Moncada, exigiu neste sábado (30), diante de milhares de apoiadores em San Pedro Sula, que as eleições de novembro sejam "livres e democráticas".

Moncada, advogada e ex-ministra da Defesa no governo da presidenta Xiomara Castro, é a atual favorita nas pesquisas frente aos candidatos dos partidos de direita: o Partido Nacional (PN), do ex-presidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) ? preso nos Estados Unidos por narcotráfico ?, e o Partido Liberal (PL).

"Se houver eleições livres e democráticas, o que vai acontecer? Eles não voltarão", afirmou Moncada em referência ao PN, que governou consecutivamente Honduras entre 2010 e 2022, antes do governo de Castro.

Ao grito de "Não voltarão!", milhares de apoiadores do partido Liberdade e Refundação (Libre) agitaram bandeiras vermelho e preto em uma avenida da segunda maior cidade do país.

Na campanha, que começa oficialmente na segunda-feira, o PN apresenta como candidato o ex-prefeito de Tegucigalpa, Nasry Asfura; e o PL, o apresentador de televisão Salvador Nasralla.

Cerca de seis milhões de hondurenhos estão convocados a participar das eleições de 30 de novembro, que não contam com segundo turno presidencial e nas quais também serão eleitos 128 deputados, 298 governos municipais e 20 membros do Parlamento Centro-americano.

bur-ob/ag/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Brasileiro que servia como general em Israel morre na Faixa de Gaza

Candidata de esquerda à presidência de Honduras exige "eleições livres"

Timemania tem prêmio estimado de R$ 19,5 milhões; veja números e time

Com prêmio acumulado de R$ 3,3 milhões, confira dezenas sorteadas da Quina

Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 14 milhões; veja dezenas sorteadas

+ Milionária acumula e prêmio vai a R$ 152 milhões; veja números e trevos

Vini Jr. dá vitória ao Real Madrid sobre o Mallorca no Espanhol

Polícia prende dois suspeitos de invadir e assaltar casa de ex-mulher de Bolsonaro

Com hat-trick de João Neves, PSG atropela Toulouse no Francês

Como era a estação de trem desativada há três décadas que será usada para o The Town

Brasileiro morre na Bolívia após abordagem de guardas; mãe tenta translado