Lego 3 em 1 é boa opção para tirar criança da TV; veja opinião quem comprou

Manter as crianças afastadas das telas tem se tornado um grande desafio. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL encontrou um caminhão plataforma com helicóptero da Lego, que também pode ser montado em forma de carros e até avião, ideal para quem busca entretenimento para os pequenos.

Esse modelo faz sucesso entre os consumidores da Amazon e já acumula mais de 500 compras em julho. Descubra mais informações sobre o brinquedo, o que diz quem comprou e pontos de atenção:

O que diz a Lego sobre o brinquedo

Possui 270 peças de Lego

Com elementos móveis, como hélices, rodas e pás de rotor

Ajuda a estimular a coordenação motora e raciocínio lógico da criança

Indicado para crianças de sete anos ou mais

Possibilidade de construir um caminhão plataforma e helicóptero, avião e caminhão de combustível, ou hot rod e carros SUV

O que diz quem comprou

Na Amazon, o brinquedo tem mais de três mil avaliações, com nota média de 4,8 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores afirmam que ele ajuda na concentração, tem um tamanho ideal e conta com instruções de montagem simples.

Meu filho adorou o brinquedo, pois ajuda na concentração e diversão. Cliente Amazon

Comprei para meu neto, que já possui outros modelos semelhantes. As instruções são claras e mesmo crianças no início da faixa etária do brinquedo conseguem segui-las e montar as várias opções. Outra coisa é a criatividade: montar o que lhe vier à cabeça, aproveitando aprendizados das montagens guiadas. Laercio Temple

O caminhão e o helicóptero ficaram lindos montados. Meus filhos de quatro e dois anos amaram. Eles se divertem demais com este presente. Indico super e sem medo. Um dos melhores sets de Lego que eu já comprei. William Mur

Meu filho de 9 anos adorou, o tamanho é bom e ainda enfeitou o quarto dele. Mayara Pimentel

Pontos de atenção

Em contrapartida, alguns consumidores relatam ausência de peças, além de reclamarem do tamanho. Confira os comentários avaliativos:

Muito bem construído. Veio faltando uma peça vermelha, mas como tínhamos mais outros Legos, pegamos de um antigo uma igual porém preta pra conseguir finalizar. Alan Mattedi

Pelas fotos, eu achava que o Lego montado seria maior, mas é bem pequeno. De qualquer forma, meu filho gostou de montar. O 3 em 1 tem esta vantagem de você poder montar todas as variações. Porque a maior diversão do Lego para meus filhos sempre foi a montagem. Kesley

Meu filho adorou, porém veio faltando uma peça. Ingrid

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.