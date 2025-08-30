Brasileiro que servia como sargento em Israel morre na Faixa de Gaza

Um brasileiro que servia como sargento no Exército de Israel morreu no sul da Faixa de Gaza. A informação foi divulgada hoje pelo ministro da Defesa israelense, Israel Katz.

O que aconteceu

Ariel Lubliner, de 34 anos, foi convocado no dia do ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023. "Tem atuado desde então com dedicação para defender o Estado de Israel. Peço para abraçar sua família neste momento difícil, desejo uma recuperação total a todos os feridos e dou força aos nossos heroicos combatentes, no serviço regular, permanente e de reserva", publicou o ministro.

Brasileiro morreu durante combate na Faixa de Gaza, segundo ONG. As circunstâncias da morte são investigadas pelo Exército de Israel, de acordo com a StandWithUs Brasil, entidade voltada aos estudos israelenses.

Ariel pode ter sido morto por soldado aliado. Investigação preliminar aponta que o disparo foi feito acidentalmente, de acordo com o jornal Times of Israel.

Ele deixa uma esposa e uma filha de nove meses. "Sua morte representa não apenas uma perda imensa para sua família, mas também para todo o povo de Israel, que hoje soma 900 soldados caídos desde o início da guerra no enclave palestino", lamentou a StandWithUS Brasil.

Brasileiro imigrou para Israel há cerca de dez anos, segundo o jornal israelense. Ele terminaria amanhã a missão mais recente na reserva e viajaria ao Brasil para férias, segundo o Canal 12.