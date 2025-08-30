Brasileiro morre na Bolívia após abordagem de guardas; mãe tenta translado

O brasileiro Igor Rafael Oliveira Souza, de 32 anos, morreu em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, após ser abordado por sete guardas por entrar em estabelecimentos comerciais em aparente confusão mental.

O que aconteceu

Vídeo publicado pela imprensa boliviana mostra Igor sendo arrastado para fora de um estabelecimento. O caso aconteceu na última terça-feira (26).

Em outra imagem, o brasileiro aparece em um mercado. Ele é retirado por um funcionário.

Guardas foram presos e são investigados pelo Ministério Público da Bolívia por homicídio. A família de Igor diz que recebeu a informação de que os suspeitos já foram soltos.

Câmera de segurança mostra Igor em mercado na Bolívia Imagem: Reprodução

Brasileiro era dependente químico e já tinha tido crise antes, diz mãe. "Ele saiu do prédio dele dizendo que alguém estava querendo matar ele e entrava nos lugares pedindo ajuda, e o pessoal mandava ele sair. Ele tomava calmante, remédio para dormir e tranquilizante porque era muito ansioso", explica Neidimar Oliveira Souza ao UOL.

Estudante morreu após sofrer uma pressão no tórax, diz laudo enviado pela família. "O mecanismo que causa a morte é a compressão torácica, produzida pela pressão no tórax, que impede a passagem de ar para os pulmões e impede a amplexação [expansão] e a amplexação pulmonar, causando anoxia [ausência de oxigênio] e morte", afirma o documento.

Translado do corpo

Consulado disse que o governo não pode ajudar com custos do translado, segundo mãe. "Eles já adiantaram que não é todo caso que o governo pode ajudar porque se fosse ajudar para cada caso ficaria muito caro para o Brasil".

Em junho, presidente Lula (PT) alterou decreto que impedia o Itamaraty de custear o translado de corpos de brasileiros mortos no exterior. Entre os critérios para que o translado seja custeado pelo governo está a morte que ocorrer em circunstâncias que causem comoção.

Procurado pelo UOL, o Itamaraty não se posicionou diretamente sobre a morte de Igor. A pasta informou apenas que está em contato com a família e que não fornece detalhes sobre a assistência prestada a brasileiros. Reportagem havia questionado, por exemplo, como avaliar se um caso causou comoção ou não.

Igor e a mãe Imagem: Arquivo pessoal

Família lançou "vaquinha" online para arrecadar recursos para o translado. Até o momento, foram obtidos R$ 21,3 mil em uma meta de R$ 50 mil.

Igor se mudou para Santa Cruz de La Sierra em 2015 para estudar medicina. Ele estava no último ano da faculdade. "O que eu e minha família estamos passando é uma coisa imensurável. Mas estou encontrando forças porque preciso lutar para que a justiça seja feita", disse a mãe.