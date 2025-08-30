Topo

Bayern x Chelsea será o duelo mais atrativo da 1ª rodada da Champions

30/08/2025 07h45

O duelo entre Bayern de Munique e Chelsea será o mais atrativo da primeira rodada da Liga dos Campeões, no dia 17 de setembro, de acordo com o calendário divulgado pela Uefa neste sábado (30).

Um dia depois do sorteio dos confrontos de cada equipe, realizado em Mônaco, a Uefa publicou os horários e os jogos da fase de liga da competição, que será disputada entre 16 de setembro e 28 de janeiro de 2026.

Além de Bayern x Chelsea, no mesmo dia se destacam a estreia do atual campeão europeu, o Paris Saint-Germain, que receberá a Atalanta, e a visita do Atlético de Madrid a Anfield para enfrentar o Liverpool.

Na véspera, o Real Madrid joga contra o Olympique de Marsella no Santiago Bernabéu e a Juventus terá pela frente o Borussia Dortmund, em Turim.

Em uma primeira rodada que durará excepcionalmente três dias, o Barcelona visitará o Newcastle no dia 18 de setembro e o Manchester City receberá o Napoli, no jogo que marcará o retorno do belga Kevin de Bruyne ao Emirates Stadium, que foi sua casa por dez anos.

Como aconteceu na temporada passada, a primeira com o atual formato, os oito primeiros se classificam diretamente às oitavas de final e as equipes da 16ª à 24ª posição devem passar por um mata-mata para avançar.

--- Programação da primeira rodada da Liga dos Campeões da Europa (horário de Brasília):

- Terça-feira, 16 de setembro:

(13h45) PSV Eindhoven (HOL) - Union Saint-Gilloise (BEL) 

        Athletic Bilbao (ESP) - Arsenal (ING) 

(16h00) Real Madrid (ESP) - Olympique de Marselha (FRA) 

        Juventus (ITA) - Borussia Dortmund (ALE) 

        Tottenham (ING) - Villarreal (ESP) 

        Benfica (POR) - Qarabag (AZE) 

- Quarta-feira, 17 de setembro::

(13h45) Olympiacos (GRE) - Pafos (CHP) 

        Slavia Praga (CZE) - Bodo/Glimt (NOR) 

(16h00) Ajax (HOL) - Inter de Milão (ITA)

        Bayern de Munique (ALE) - Chelsea (ING) 

        Paris Saint-Germain (FRA) - Atalanta (ITA) 

        Liverpool (ING) - Atlético de Madrid (ESP) 

- Quinta-feira, 18 de setembro:

(13h45) Club Brugge (BEL) - Monaco (FRA) 

        Copenhagen (DIN) - Bayer Leverkusen (ALE) 

(16h00) Eintracht Frankfurt (ALE) - Galatasaray (TUR) 

        Manchester City (ING) - Napoli (ITA)

        Sporting (POR) - Kairat Almaty (CAZ) 

        Newcastle (ING) - Barcelona (ESP)

© Agence France-Presse

