Bayern sofre, mas vence Augsburg e se mantém 100% no Alemão

30/08/2025 16h29

O Bayern de Munique ficou com os três pontos, mas não sem sofrer, ao vencer o Augsburg por 3 a 2 neste sábado (30), pela 2ª rodada do Campeonato Alemão.

Uma semana depois de estrear goleando o RB Leipzig por 6 a 0, o Bayern passou sufoco nos minutos finais em seu primeiro jogo fora de casa no campeonato.

Harry Kane foi o garçom da noite com dois passes para gol, servindo Serge Gnabry (28'), que abriu o placar, e Michael Olise (48'), que fez o terceiro. O segundo dos bávaros foi do atacante Luis Díaz (45'+4), no final do primeiro tempo.

Pouco depois de Olise marcar, o Agusburg diminuiu com o volante Kristjian Jakic (53'). Mais tarde, colocou fogo no jogo com o gol de Mert Kömür (76').

O Bayern teve que resistir à pressão do time da casa para segurar o resultado e sair com a vitória que mantém a equipe na ponta da tabela com 100% de aproveitamento em duas rodadas.

Empatado com o Gigante da Baviera está o Eintracht Frankfurt, que confirmou seu bom momento no início da temporada vencendo o Hoffenheim fora de casa por 3 a 1.

Dois gols do japonês Ritsu Doan (17' e 27') e um do turco Can Uzun (51') deram ao time comandado pelo técnico Dino Toppmöller sua segunda vitória em dois jogos.

Também neste sábado, o Leipzig, atordoado pela goleada sofrida na estreia, se recuperou ao derrotar o Heidenheim por 2 a 0.

Por sua vez, o Bayer Leverkusen empatou em 3 a 3 em sua visita ao Werder Bremen e continua sem vencer, depois da derrota em casa para o Hoffenheim (2 a 1) na estreia.

O Leverkusen, agora sob o comando do holandês Erik ten Hag, chegou a liderar o placar por 2 a 0 e 3 a 1, além de ter ficado com um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo, mas acabou cedendo o empate aos anfitriões.

-- Jogos da 2ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Hamburgo - St Pauli                 0 - 2

  

   - Sábado:

   Hoffenheim - Eintracht Frankfurt    1 - 3

   Stuttgart - B. Mönchengladbach      1 - 0

   Werder Bremen - Bayer Leverkusen    3 - 3

   RB Leipzig - Heidenheim             2 - 0

   Augsburg - Bayern de Munique        2 - 3

  

   - Domingo:

   (10h30) Wolfsburg - Mainz                  

   (12h30) Borussia Dortmund - Union Berlin   

   (14h30) Colônia - Freiburg                 

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Bayern de Munique        6   2   2   0   0   9   2   7

    2. Eintracht Frankfurt      6   2   2   0   0   7   2   5

    3. St Pauli                 4   2   1   1   0   5   3   2

    4. Wolfsburg                3   1   1   0   0   3   1   2

    5. Augsburg                 3   2   1   0   1   5   4   1

    6. Union Berlin             3   1   1   0   0   2   1   1

    7. Colônia                  3   1   1   0   0   1   0   1

    8. Stuttgart                3   2   1   0   1   2   2   0

    9. Hoffenheim               3   2   1   0   1   3   4  -1

   10. RB Leipzig               3   2   1   0   1   2   6  -4

   11. Borussia Dortmund        1   1   0   1   0   3   3   0

   12. Bayer Leverkusen         1   2   0   1   1   4   5  -1

   13. B. Mönchengladbach       1   2   0   1   1   0   1  -1

   14. Hamburgo                 1   2   0   1   1   0   2  -2

   15. Werder Bremen            1   2   0   1   1   4   7  -3

   16. Mainz                    0   1   0   0   1   0   1  -1

   17. Freiburg                 0   1   0   0   1   1   3  -2

   18. Heidenheim               0   2   0   0   2   1   5  -4

