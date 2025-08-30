Advogado que matou costureira atropelada em SP vai responder em liberdade

O advogado Diego Felippe dos Santos, preso por suspeita de matar a costureira Daniela Creusa dos Santos Antunes atropelada na zona leste de São Paulo, vai responder pelo caso em liberdade.

O que aconteceu

Fato de que advogado é "réu primário e tem bons antecedentes" motivou a liberdade provisória. A decisão foi publicada na quinta-feira e aplicou como medidas cautelares a proibição do réu de se ausentar do estado por mais de oito dias sem autorização da Justiça.

Justiça também aceitou a denúncia de homicídio qualificado feita contra Diego. Ele não prestou socorro à vítima e estava preso desde 19 de agosto, quando foi detido em flagrante horas após atropelar Daniela.

Decisão autorizou que a polícia fizesse diligências no bar de onde o advogado saiu antes de atropelar costureira. Imagens de câmeras de segurança devem ser colhidas, assim como depoimento de funcionários e a conta com o que ele consumiu no local.

Defesa de Diego foi procurada, mas não se pronunciou sobre o assunto até o momento. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

Daniela tentava atravessar a avenida Imperador para ir ao trabalho quando foi atingida pelo carro. O acidente aconteceu antes das 6h no bairro da Vila Jacuí. "Ela sai às 5h para ir trabalhar. Estava atravessando para pegar o ônibus do outro lado", afirmou a filha de Daniela, Marina Antunes, ao UOL.

Advogado contou à polícia que tinha ingerido bebida alcoólica em um bar antes do acidente. A informação consta no boletim de ocorrência da Polícia Civil.

Uma câmera de segurança gravou o momento do acidente e mostra que Daniela foi arremessada por metros com a força do impacto. Ela estava fora da faixa no momento do atropelamento e esperava os carros passarem para poder atravessar.

Ele foi preso em flagrante horas após o atropelamento. Após a prisão, Diego foi encaminhado ao 63º DP. O homem é investigado por homicídio qualificado, segundo registro da Justiça ao qual o UOL teve acesso.

Mulher deixou três filhas e uma neta. O corpo de Daniela foi enterrado em 19 de agosto no Cemitério de Itaquera.