Ato em SP lança movimento de famílias em busca de desaparecidos

Entidades da sociedade civil, coletivos e instituições ligadas à causa dos desaparecidos participaram neste sábado (30), Dia Internacional das Pessoas Desaparecidas, de mais um encontro nas escadarias da Catedral da Sé, no centro da capital paulista, para dar visibilidade à dor e à luta de milhares de famílias que buscam parentes desaparecidos.

O ato visava ainda reforçar o pedido de ações efetivas do Poder Público para solucionar os desaparecimentos.

Notícias relacionadas:

Com cartazes e fotos, familiares lembraram e homenagearam os entes queridos.

Na ocasião, foi lançado ainda o Movimento Nacional de Familiares de Pessoas Desaparecidas, uma iniciativa para unir todos os grupos em defesa da verdade, da memória, da justiça e da solidariedade.

Participam os movimentos Mães da Sé, Mães em Luta, União de Vítimas, Esperança da Rua, Instituto Mercia Nakashima, Abrace, Mães do Paraná, Instituto Giorgio Renan por Justiça entre outros.

Militante pelo Mães em Luta, Vera Lúcia Ranu, que tem uma filha desaparecida há 33 anos quando a garota tinha 13 anos, conta que a data é um momento de memória das famílias

"A minha filha desapareceu com 13 anos no bairro do Jaraguá. Ela ia para a escola e nunca mais voltou. Minha filha desapareceu numa época em que não se falava sobre desaparecimento. Para a polícia, era só mais um boletim de ocorrência, como é até hoje. Os familiares buscam a delegacia porque tem a necessidade do boletim de ocorrência, mas para eles a gente é só mais um número, porque se não existir o indício de um crime, não há investigação", disse.

Ela reforçou que nesses 33 anos de luta, leis foram criadas a partir da insistência das famílias, porém ainda é necessário ações de governo no combate ao desaparecimento, para que não haja retrocessos em mudanças de gestão. Ela citou, como exemplo, o Cadastro Nacional dos Desaparecidos, que ainda não teve adesão do estado de São Paulo.

Ivanise Esperidião da Silva, presidente e fundadora da Associação Mães da Sé, entrou na luta a partir do desaparecimento de sua filha de 13 anos, em dezembro de 1995. Ela conta que a sociedade não prestava atenção a fatos como esse e que por três meses procurou a filha sozinha em São Paulo, passando por todos os hospitais e necrotérios.

Segundo ela, o tema era pouco abordado e as pessoas não entendiam, nem mesmo os veículos de comunicação.