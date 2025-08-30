Ataques russos deixam um morto e mais de 20 feridos na Ucrânia

Topo

A Rússia bombardeou intensamente várias regiões ucranianas durante a madrugada de sábado e os ataques provocaram pelo menos uma morte na cidade de Zaporizhzhia (sudeste), informaram as autoridades locais.

O comandante da administração militar da região de Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, informou que um ataque aéreo russo deixou pelo menos um morto e 22 feridos, incluindo três crianças.

"Os ataques russos destruíram residências e danificaram várias instalações, incluindo cafés, postos de gasolina e empresas industriais", acrescentou na plataforma Telegram.

Um pouco mais ao norte, a província central de Dnipropetrovsk também foi atacada pela Rússia com mísseis e drones, informou o governador, Sergii Lisak.

"Infraestruturas sofreram danos em Dnipro e Pavlograd, o que provocou incêndios", afirmou no Telegram ao citar duas das principais cidades da região. 

Na terça-feira, o governo ucraniano reconheceu pela primeira vez que as tropas russas haviam entrado em Dnipropetrovsk - Moscou reivindica avanços desde julho.

A área não está entre as cinco regiões ucranianas ? Donetsk, Kherson, Luhansk, Zaporizhzhia e Crimeia ? que Moscou reivindica publicamente como parte de seu território.

Mais distante da frente de batalha, a província de Volynia, na fronteira com a Polônia, sofreu "um ataque em larga escala de drones inimigos", mas não foram registradas vítimas, segundo o comandante militar da região, Ivan Rudnitski.

Na região de Kiev, a companhia ferroviária anunciou atrasos motivados pelos danos provocados pelos bombardeios.

Durante a madrugada de quinta-feira, a capital ucraniana sofreu ataques aéreos que deixaram 25 mortos, incluindo quatro crianças.

Os bombardeios acontecem no momento em que os esforços diplomáticos para encerrar o conflito, que já dura três anos e meio, estão paralisados, duas semanas após a reunião de cúpula entre Vladimir Putin e Donald Trump no Alasca. 

O Exército de Moscou controla atualmente quase 20% do território ucraniano.

