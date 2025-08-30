Topo

Ataque de Israel mata primeiro-ministro de grupo rebelde do Iêmen

Ahmed al-Rahawi, primeiro-ministro dos Houthis do Iêmen, em imagem de janeiro de 2025 - Mohammed HUWAIS / AFP
Ahmed al-Rahawi, primeiro-ministro dos Houthis do Iêmen, em imagem de janeiro de 2025 Imagem: Mohammed HUWAIS / AFP
do UOL

Do UOL, em São Paulo

30/08/2025 13h29

Um ataque feito por Israel ao Iêmen na quinta-feira matou o primeiro-ministro do país, informaram os Houthis na tarde de hoje.

O que aconteceu

Ahmed al-Rahawi e "um número de ministros" foram mortos em um ataque aéreo em Sanaã, capital do país. O homem tinha o cargo de primeiro-ministro em áreas controladas pelo grupo rebelde.

Os mortos no ataque faziam um treinamento no momento do bombardeio, segundo as informações do governo local. As Forças de Defesa de Israel afirmaram que o ataque da quinta-feira focou em um "alvo militar terrorista".

Israel tem atacado o Iêmen alegando mirar em alvos terroristas e o grupo rebelde, por sua vez, tem atacado Israel em protesto aos ataques vividos pela população palestina em Gaza. Um dia antes do ataque que matou o primeiro-ministro, os Houthis clamaram responsabilidade por um bombardeio no sul de Israel, que, segundo o país de Benjamin Netanyahu, foi interceptado antes de cair.

