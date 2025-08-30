É cedo para pensar no Natal? Veja como artesãos se planejam para a data

Faltam menos de quatro meses para o Natal, mas os preparativos já começaram. Pelo menos para quem trabalha com artesanato e quer faturar na data. O UOL ouviu alguns artesãos que já estão com a mão na massa produzindo árvores decoradas, enfeites, guirlandas e opções de presente para a data.

Acervo tem mais de 150 árvores natalinas

Aluguel de árvores natalinas. Adriana Oliveira, 51, vive do artesanato desde 2015. Hoje, o principal produto da sua marca Tudo com Arte é a locação de árvores natalinas decoradas e outros itens de Natal, como a poltrona do Papai Noel. A locação de uma árvore custa de R$ 630 a R$ 3.000. Seus principais canais de aluguel são Instagram e WhatsApp. No total, a marca tem cerca de 118 mil seguidores nas redes sociais.

Da China, só árvores e luzinhas. "Eu trabalho exclusivamente com locações, não comercializamos. Toda a produção artesanal é para o nosso acervo de locações de árvores natalinas. Compramos da China apenas as árvores e as luzinhas. Mas toda a decoração natalina para essas árvores são produzidas artesanalmente", afirma ela, que atende somente clientes de Florianópolis (SC) e região.

A decoração feita de forma artesanal se torna única e exclusiva. Jamais outra pessoa vai conseguir reproduzir igual. Você não vai encontrar outra pessoa com a mesma decoração, diferente de uma decoração que está à venda nas lojas.

Adriana Oliveira, da Tudo com Arte

Temas variados. Além das árvores tradicionais, Adriana produz as árvores temáticas, como de dinossauros e de fundo do mar, entre outros. Uma das novidades deste ano é a árvore temática de urso polar. "É uma tendência mundial muito forte", diz.

Ela começa a produzir no primeiro semestre. Todo o seu ateliê é focado para a produção de Natal logo depois da Páscoa. "Normalmente, verificamos quais são as cores, os tamanhos e os temas mais solicitados na última temporada e, por meio de um planejamento, começamos a trabalhar para reforçar o acervo nessas demandas", declara. O Natal representa 95% do faturamento, mas ela não divulga os números.

Mais de 150 árvores no acervo. No Natal do ano passado, a empresa alugou cerca de 90 árvores decoradas. A estimativa é alugar mais de cem neste ano.

Matéria-prima comprada com antecedência. Uma das medidas que adota é comprar as principais matérias-primas antes do final do ano, para obter preços mais em conta. "Nem bem passa o Natal de um ano, eu começo a comprar matéria-prima para o próximo", diz.

Escola do Natal. Mas a produção natalina de Adriana não é sua única fonte de renda. Em 2023, ela abriu a Escola do Natal, com cursos para ensinar outros artesãos a produzir enfeites natalinos, como bolas, flores, borboletas luminosas, entre outros. Os cursos são online e têm preço médio de R$ 85.

Especialista em artesanato de feltro

Erica Cardoso aposta na linha Pontinhos para turbinar suas vendas no Natal Imagem: Divulgação

Peças em feltro. Erica Cardoso, 45, é dona da marca ArtinFeltros by Erica, especializada em artesanato em feltro. Faz peças para decoração de festa e de maternidade, kits de recortes para oficinas em festa infantil e utilitários para casa, entre outros. Ela mora em Bom Jesus dos Perdões (SP).

Lançou há dois meses a linha Pontinhos. Erica diz que a linha foi criada especialmente para crianças de 5 a 10 anos e tem produtos com personagens famosos, como Bobbie Goods e Labubu e ainda temas atemporais, como frutinhas. "É um recorte de feltro cheio de furinhos, e a criança usa uma agulha de plástico e uma linha mais grossa para costurar o boneco. Isso ajuda a trabalhar a coordenação motora e a paciência dos pequenos", afirma. O kit (recorte, linha, agulha de plástico e enchimento) custa R$ 19,90, em média.

Apostamos neste produto para as vendas de Natal como presente para as crianças saírem das telas e passarem mais tempo com suas famílias.

Erica Cardoso, da ArtinFeltros by Erica

Produção começou em junho. Mas Erica acompanha os lançamentos e novidades de temas desde o início do ano, como filmes de animação ou virais, como Capivara, Labubu e Bobbie Goods. "Isso me ajuda a saber o que irei produzir e quais temas irei adaptar para o Natal", diz.

Peças atemporais. Ela diz que algumas peças são atemporais e nunca saem do catálogo, como calendários do advento (que servem para contar os dias até o Natal), botas natalinas e pingentes para árvores de temas diversos.

Só trabalha sob encomenda. Mas divulga o trabalho pelas redes sociais, como Instagram e WhatsApp. Só no Instagram, a marca tem 18,2 mil seguidores. "Outra excelente opção de vendas e encomendas são as feiras de artesanato. Nelas, você vende o que tem pronto, mas também recebe muitas encomendas. Além de criar a possibilidade de ter aquele cliente que te conhece e pode adquirir seus produtos em outras épocas do ano", declara.

Vendas de Natal representam de 30% a 40% do faturamento. Além do ateliê, Erica também ministra cursos de produtos em feltro. Custam de R$ 47 a R$ 547.

Em 2024, ela faturou R$ 150 mil. O lucro foi de R$ 45 mil.

Sempre comece a planejar com antecedência o que vai produzir para o Natal. Tenha uma lista de clientes do Natal passado para começar a lembrá-los que a data está chegando e que não deixem para fazer suas encomendas em cima da hora.

Erica Cardoso

Kit natalino tem árvore e guirlanda

O principal produto da Simone Souza é o kit natalino, composto de árvore e guirlanda Imagem: Divulgação

Simone Souza, 52, vive do artesanato desde 2017. Hoje, ela faz principalmente artesanato para a Páscoa e o Natal e vende suas peças nas redes sociais da sua marca Simone_decorart (Instagram, TikTok, Facebook e WhatsApp). No total, ela tem cerca de 2.000 seguidores. "As redes sociais são como uma vitrine, e o boca a boca me traz clientes fiéis e indicações valiosas", declara ela, que mora em Extrema (MG).

Kit de Natal. Seu principal produto é um kit natalino (árvore e guirlanda), com preços que variam de R$ 600 a R$ 700. Em junho, ela iniciou a produção natalina. Sua meta é deixar 20 kits prontos e também pegar encomendas dos clientes.

Vai atrás de tendências. "Para escolher o que produzir, fiz uma pesquisa com clientes antigos, além de acompanhar as tendências de decoração nas redes sociais e nas feiras de artesanato das quais participo. Neste ano, apostei nas cores naturais e tons terrosos para criar os enfeites das árvores e guirlandas", afirma.

Em 2024, ela faturou R$ 28 mil. O lucro foi de R$ 16,8 mil.

Estar com a minha marca no Natal é uma ótima chance de conquistar novos clientes, gerar visibilidade e criar conexões para encomendas futuras na Páscoa, no Dia das Mães e em outras datas comemorativas.

Simone Souza, da Simone_decorart

Dicas para quem está começando

Antes, teste a aceitação do produto. "Para quem está começando, vale apostar em técnicas com bom retorno e que tenha conhecimento e segurança para produzir coleções, testando a aceitação do público antes de escalar. As redes sociais são aliadas poderosas para validar ideias, mostrar o processo e se conectar com clientes em potencial", afirma Rita Mazzotti, diretora da WR São Paulo e idealizadora da Mega Artesanal, uma das maiores feiras da América Latina voltada para o universo do artesanato e das artes.

Capacitação e network. Rita diz que também é importante buscar suporte em instituições como o Sebrae, investir em capacitação e cursos e aproveitar oportunidades de networking para fortalecer o negócio.

Produtos em alta. A decoração natalina, como guirlandas e enfeites de árvore, e mesa posta continuam em alta. "Os presentes criativos, com um significado mais afetivo, como amigurumis, peças decorativas únicas, enfeites, acessórios feitos à mão e presentes personalizados também são muito procurados", afirma.

Também estão em alta crochê, macramê e tricô. "Por serem peças personalizadas que oferecem autenticidade, exclusividade e conexão emocional, isso eleva o artesanato a um novo patamar, misturando técnicas tradicionais com design moderno, cores ousadas e formatos diferenciados, transformando o artesanato em um objeto de desejo para este Natal", declara.

Vemos um movimento de valorização do 'feito à mão' como gesto de carinho e significado, especialmente entre os mais jovens. Além do produto em si, o consumidor tem valorizado a experiência por trás daquela peça, como a parte de criação e estética diferenciada. O artesanal desperta emoção e cria uma memória afetiva muito mais duradoura do que um presente comum.

Rita Mazzotti, diretora da WR São Paulo e idealizadora da Mega Artesanal

Quer dicas de carreira e empreendedorismo? Conheça e siga o novo canal do UOL "Carreira e Empreendedorismo" no WhatsApp.