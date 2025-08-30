AfD teve de pagar € 1,1 milhão em multas no Parlamento alemão - Doações não autorizadas, informações falsas, uso indevido de fundos: ultradireitistas pagaram mais da metade do total cobrado de todos os partidos no Bundestag, segundo dados do próprio Legislativo.O partido ultradireitista Alternativa para a Alemanha (AfD) é responsável por mais da metade das penalidades administrativas aplicadas no Bundestag (Parlamento), segundo dados do próprio Legislativo alemão.

Desde 2017, os partidos políticos alemães tiveram que pagar um total acumulado de 1,8 milhão de euros (R$ 2,1 milhões) em penalidades, sendo que, desse total, a AfD teve de arcar com 1,1 bilhão de euros.

Segundo os dados divulgados neste sábado (30/08) pelo jornal Welt am Sonntag e pela agência de notícias DPA, as multas se referem a questões como doações ilegais, uso indevido de verbas de grupos parlamentares e fornecimento de informações falsas em relatórios financeiros.

A maior transgressão administrativa da AfD foi a aceitação de doações ilegais da empresa suíça Goal AG para propaganda eleitoral antes das eleições estaduais em Baden-Württemberg em 2016 e na Renânia do Norte-Vestfália em 2017, além de uma doação adicional de 400.000 euros, também da Suíça.

O partido entrou com uma ação na Justiça contra outra alegação referente a uma suposta doação ilegal de 108.000 euros, cuja análise ainda não foi finalizada.

AfD atribui multas à sua "inexperiência"

Em sua defesa, a AfD apontou para sua história relativamente jovem como partido. "Em particular nos primeiros anos, a AfD não pôde recorrer à vasta experiência em lidar com doações que outros partidos acumularam ao longo de décadas", disse um porta-voz da legenda.

Ele disse que, atualmente, o partido opera com um rigoroso "princípio dos seis olhos" e oferece treinamento intensivo.

Os outros partidos no Bundestag receberam multas totais muito menores, com a União Democrata Cristã (CDU), do chanceler federal Friedrich Merz, acumulando prejuízos de cerca de 200.000 euros. Sua legenda coirmã na Baviera, a União Social Cristã (CSU), teve de pagar 79.300 euros. Já o Partido Social-Democrata (SPD), parceiro do bloco conservador CDU/CSU na coalizão de governo, foi multado em 140.000.

Entre as demais legendas de oposição, os Verdes desembolsaram 134.000, o A Esquerda, 92.000, e o Partido Liberal Democrático (FDP), apenas 2.300 euros.

rc (DW, ots)