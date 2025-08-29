Topo

Notícias

Zelenskiy quer negociações entre líderes sobre garantias de segurança na próxima semana

29/08/2025 14h46

Por Yuliia Dysa e Dan Peleschuk

KIEV (Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, pediu nesta sexta-feira aos aliados que elevem rapidamente as negociações sobre garantias de segurança para a Ucrânia ao nível de líderes, depois que os ministros de Defesa da União Europeia se comprometeram a treinar as tropas de Kiev em solo ucraniano no caso de uma trégua.

Kiev está envolvida em um esforço diplomático para tentar pôr fim à guerra da Rússia, agora em seu quarto ano, e garantir compromissos essenciais de seus parceiros para evitar qualquer invasão futura.

O presidente ucraniano disse que espera continuar as conversas com os líderes europeus na próxima semana sobre compromissos "semelhantes aos da Otan" para proteger a Ucrânia, acrescentando que o presidente dos EUA, Donald Trump, também deve estar envolvido.

"Precisamos que a arquitetura seja clara para todos", afirmou ele, acrescentando que quer dizer a Trump "como vemos isso".

Zelenskiy falou pouco antes de seu chefe de gabinete, Andrii Yermak, discutir com o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, em uma reunião em Nova York, a necessidade de aumentar a pressão sobre Moscou.

As autoridades ucranianas afirmam que a Rússia, que continuou atacando cidades com mísseis e drones e está pressionando uma ofensiva no campo de batalha, não tem interesse em buscar a paz.

"A Rússia não está cumprindo nada do que é necessário para acabar com a guerra e está claramente arrastando as hostilidades", escreveu Yermak no X.

Até o momento, os esforços diplomáticos para acabar com a invasão em grande escala da Rússia não produziram muitos resultados, mesmo depois que Trump se reuniu separadamente com os líderes russo e ucraniano neste mês.

Zelenskiy também abordou o prazo autoimposto por Trump para decidir sobre novas medidas contra a Rússia se o presidente Vladimir Putin não se comprometer com uma reunião individual com o líder ucraniano.

"Duas semanas serão na segunda-feira. E nós vamos lembrar a todos", disse ele.

A Rússia tem afirmado que não há agenda para uma possível cúpula entre Putin e Zelenskiy.

APOIO DA UE

Os ministros da Defesa da União Europeia reunidos em Copenhague na sexta-feira expressaram "amplo apoio" à expansão da missão de treinamento militar do bloco para operar dentro da Ucrânia, disse a principal diplomata da UE, Kaja Kallas.

Trump, que nas últimas semanas tem se mostrado mais disposto a apoiar a defesa de Kiev contra a Rússia, disse que a Europa precisa fornecer a maior parte de qualquer esforço para reforçar a segurança da Ucrânia.

"A UE já treinou mais de 80.000 soldados ucranianos", escreveu Kallas no X. "Precisamos estar prontos para fazer mais."

A Rússia tem manifestado oposição à presença de tropas da Otan na Ucrânia.

(Reportagem de Yuliia Dysa e Anastasiia Malenko; reportagem adicional de Andrew Gray)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Dino proíbe novos alunos em faculdade municipal que atue fora de sua cidade

É falso que Trump tenha dito que vai acionar a Interpol contra Moraes

Venezuela celebra novos alistamentos frente à 'agressão' dos EUA

PCC: 'CVM fraca e punição desigual favorecem crimes', diz professor da UERJ

Xavi Simons deixa RB Leipzig e assina com Tottenham

Alemã filmada enquanto corria tenta mudar lei sobre assédio

Oferta europeia de adiar as sanções ao Irã "continua sobre a mesa"

Eduardo diz a site que família Bolsonaro pode deixar PL se Tarcísio entrar

O que mudou na União Europeia dez anos depois da crise dos refugiados

Sabesp anuncia redução do volume de água retirado do Sistema Cantareira

Exposição sobre papel de poloneses na 2ª Guerra divide país