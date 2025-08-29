Zelenskiy quer negociações entre líderes sobre garantias de segurança na próxima semana

Por Yuliia Dysa e Dan Peleschuk

KIEV (Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, pediu nesta sexta-feira aos aliados que elevem rapidamente as negociações sobre garantias de segurança para a Ucrânia ao nível de líderes, depois que os ministros de Defesa da União Europeia se comprometeram a treinar as tropas de Kiev em solo ucraniano no caso de uma trégua.

Kiev está envolvida em um esforço diplomático para tentar pôr fim à guerra da Rússia, agora em seu quarto ano, e garantir compromissos essenciais de seus parceiros para evitar qualquer invasão futura.

O presidente ucraniano disse que espera continuar as conversas com os líderes europeus na próxima semana sobre compromissos "semelhantes aos da Otan" para proteger a Ucrânia, acrescentando que o presidente dos EUA, Donald Trump, também deve estar envolvido.

"Precisamos que a arquitetura seja clara para todos", afirmou ele, acrescentando que quer dizer a Trump "como vemos isso".

Zelenskiy falou pouco antes de seu chefe de gabinete, Andrii Yermak, discutir com o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, em uma reunião em Nova York, a necessidade de aumentar a pressão sobre Moscou.

As autoridades ucranianas afirmam que a Rússia, que continuou atacando cidades com mísseis e drones e está pressionando uma ofensiva no campo de batalha, não tem interesse em buscar a paz.

"A Rússia não está cumprindo nada do que é necessário para acabar com a guerra e está claramente arrastando as hostilidades", escreveu Yermak no X.

Até o momento, os esforços diplomáticos para acabar com a invasão em grande escala da Rússia não produziram muitos resultados, mesmo depois que Trump se reuniu separadamente com os líderes russo e ucraniano neste mês.

Zelenskiy também abordou o prazo autoimposto por Trump para decidir sobre novas medidas contra a Rússia se o presidente Vladimir Putin não se comprometer com uma reunião individual com o líder ucraniano.

"Duas semanas serão na segunda-feira. E nós vamos lembrar a todos", disse ele.

A Rússia tem afirmado que não há agenda para uma possível cúpula entre Putin e Zelenskiy.

APOIO DA UE

Os ministros da Defesa da União Europeia reunidos em Copenhague na sexta-feira expressaram "amplo apoio" à expansão da missão de treinamento militar do bloco para operar dentro da Ucrânia, disse a principal diplomata da UE, Kaja Kallas.

Trump, que nas últimas semanas tem se mostrado mais disposto a apoiar a defesa de Kiev contra a Rússia, disse que a Europa precisa fornecer a maior parte de qualquer esforço para reforçar a segurança da Ucrânia.

"A UE já treinou mais de 80.000 soldados ucranianos", escreveu Kallas no X. "Precisamos estar prontos para fazer mais."

A Rússia tem manifestado oposição à presença de tropas da Otan na Ucrânia.

(Reportagem de Yuliia Dysa e Anastasiia Malenko; reportagem adicional de Andrew Gray)