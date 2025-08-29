Topo

Zelador agride moradora e coloca fogo em prédio na Bahia

Zelador Osvaldo Conceição, suspeito de incendiar prédio e espancar moradora em condomínio em Salvador (BA).
Zelador Osvaldo Conceição, suspeito de incendiar prédio e espancar moradora em condomínio em Salvador (BA). Imagem: Reprodução/TV Bahia
Angela Celeste
do UOL

Do UOL, em São Paulo

29/08/2025 12h27Atualizada em 29/08/2025 12h27

O zelador Osvaldo Conceição, de 42 anos, foi preso em flagrante na última quarta-feira (27), suspeito de agredir uma moradora e incendiar um condomínio localizado na Rua Deputado Cunha Bueno, em Salvador, de acordo com informações da Polícia Civil da Bahia.

O que aconteceu

Suspeito teria tentado matar a vítima e, em seguida, ateado fogo no local utilizando uma substância inflamável, segundo informações da polícia. A ação foi realizada por equipes da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) e da 7ª Delegacia Territorial (DT/Rio Vermelho).

Ao perceber a chegada da Polícia Militar, o suspeito tentou fugir pulando do primeiro andar do prédio. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde recebeu alta médica ontem.

A vítima, a professora Núbia Pimentel, de 46 anos, está internada no mesmo hospital que o suspeito. Ele passou por exames e continua preso, à disposição da Justiça.

Cinco pessoas já prestaram depoimento. A Polícia Técnica realizou perícia na cena do crime e as investigações seguem para esclarecer todos os detalhes do caso.

