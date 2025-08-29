Wall Street fecha em baixa antes de fim de semana prolongado nos EUA

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa nesta sexta-feira (29), influenciada pela tomada de lucros antes de um fim de semana prolongado e, como esperado, por um novo índice de inflação em linha com as expectativas.

Após alcançar novos máximos ao encerramento no dia anterior, os índices S&P 500 (-0,64%) e Dow Jones (-0,20%) terminaram a semana no vermelho. O Nasdaq, de forte componente tecnológico, perdeu 1,15%.

"Os investidores estão realizando lucros antes de um fim de semana prolongado" e, "se necessário, comprarão ações na próxima semana", declarou à AFP Sam Stovall, da CFRA.

Wall Street estará fechado na segunda-feira, feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos.

A inflação americana permaneceu estável em 2,6% ao ano em julho, segundo o índice PCE oficial publicado nesta sexta-feira, "o que não surpreendeu" os mercados, apontou.

Segundo Stovall, o mercado americano está aguardando dados sobre o emprego, que na próxima semana podem oferecer indícios sobre a orientação a longo prazo preferida pelo Federal Reserve (Fed), o banco central americano.

O presidente do Fed, Jerome Powell, deixou claro recentemente que sua visão sobre a política monetária da instituição está mudando, não porque acredita que a inflação esteja prestes a ser controlada, mas porque teme uma rápida deterioração do mercado de trabalho.

A maioria dos atores do mercado espera um corte nas taxas de juros para entre 4,00% e 4,25% na reunião de setembro do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC).

O mercado também estará atento a se "o Fed pode manter sua independência", enfatizou Stovall. A justiça não se pronunciou nesta sexta-feira sobre o destino da governadora do Fed Lisa Cook, que o presidente Donald Trump deseja destituir.

Trump quer que as taxas de juros do Fed sejam muito mais baixas e reconheceu que pretende colocar à frente da instituição pessoas que compartilhem sua visão da economia.

Por volta das 17h20 de Brasília, o rendimento dos títulos do governo americano a dez anos estava em 4,23%, ante 4,21% no encerramento de quinta-feira.

Analistas da Briefing.com observaram fraqueza na maioria das capitalizações das maiores empresas.

Entre as chamadas "sete magníficas", como são conhecidas as gigantes do setor de tecnologia, a Nvidia caiu 3,36%, a Microsoft 0,58% e a Meta (Facebook, WhatsApp e Instagram) 1,65%.

Alibaba, por outro lado, cresceu 12,99%, para 135,10 dólares, após anunciar um aumento em seu lucro líquido trimestral significativamente acima das expectativas.

