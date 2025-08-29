Wall Street recua com dados de inflação aumentando preocupações sobre tarifas

(Reuters) - Os principais índices acionários de Wall Street recuavam nesta sexta-feira, depois que um relatório de inflação nos Estados Unidos em linha com o esperado manteve as apostas de um corte na taxa de juros em setembro, mas fomentou as preocupações de que as tarifas influenciarão os preços.

Os números em linha com o esperado fizeram pouco para mudar as apostas de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve em setembro, especialmente considerando os comentários do chair Jerome Powell em Jackson Hole, onde ele reconheceu a fraqueza do mercado de trabalho.

Um relatório do Departamento de Comércio mostrou que o indicador de inflação preferido do Fed, o índice PCE, subiu 2,6% em julho, conforme esperado, na base anual - acima da meta de 2% do banco central dos EUA.

Uma medida de preços subjacentes sugeriu que as tarifas dos EUA sobre as importações estão começando a se refletir nos preços de alguns produtos.

Operadores ainda estão prevendo um corte de 25 pontos-base nos juros em setembro, de acordo com dados compilados pela LSEG.

"Os números divulgados hoje... deixam a porta aberta para que o Fed vá em frente e faça um corte em sua reunião de 17 de setembro", disse Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B Riley Wealth.

Embora as pressões subjacentes dos preços estejam aumentando, é provável que o banco central tenha mudado seu foco para o fortalecimento do mercado de trabalho, disse Hogan.

O relatório de emprego da próxima sexta-feira oferecerá mais informações sobre o mercado de trabalho.

O Dow Jones caía 0,47%, a 45.423,15 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,67%, a 6.458,19 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 1,04%, a 21.480,12 pontos.

(Reportagem de Sanchayaita Roy e Johann M Cherian em Bengaluru)