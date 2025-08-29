Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário com datas de liberação

O governo federal divulgou o cronograma do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para 2025. O calendário segue o mês de nascimento do trabalhador, o que permite, por exemplo, que quem nasceu em janeiro já possa efetuar a retirada.

Calendário do saque-aniversário do FGTS em 2025

Nascidos em janeiro: 2/01/2025 a 31/03/2025

Nascidos em fevereiro: 3/02/2025 a 30/04/2025

Nascidos em março: 3/03/2025 a 30/05/2025

Nascidos em abril: 1º/04/2025 a 30/06/2025

Nascidos em maio: 2/05/2025 a 31/07/2025

Nascidos em junho: 2/06/2025 a 29/08/2025

Nascidos em julho: 1º/07/2025 a 30/09/2025

Nascidos em agosto: 1º/08/2025 a 31/10/2025

Nascidos em setembro: 1º/09/2025 a 28/11/2025

Nascidos em outubro: 1º/10/2025 a 30/12/2025

Nascidos em novembro: 3/11/2025 a 30/01/2026

Nascidos em dezembro: 1º/12/2025 a 27/02/2026

Como funciona o saque-aniversário

Essa modalidade é uma alternativa ao modelo tradicional (saque-rescisão). O trabalhador que opta por ela pode retirar anualmente uma parte do saldo do FGTS no mês de seu aniversário. Em caso de demissão, no entanto, ele terá direito apenas à multa rescisória, sem acesso ao valor total da conta.

No formato original do FGTS, o saque-rescisão, quem é dispensado sem justa causa pode retirar todo o saldo da conta, além da multa quando for devida.

O saque-aniversário fica disponível no primeiro dia útil do mês de nascimento do trabalhador e pode ser feito dentro de um prazo de 60 dias.

Como aderir

A adesão é opcional e deve ser realizada pelo aplicativo ou pelo site do FGTS. Nesses canais, o trabalhador também informa uma conta bancária para receber os valores. De acordo com a Caixa Econômica, a quantia é depositada em até cinco dias úteis após o pedido, caso seja feito dentro do mês de aniversário.

Pelo mesmo aplicativo é possível solicitar o retorno à modalidade saque-rescisão, desde que não exista operação de antecipação em vigor. Essa mudança, porém, só passa a valer a partir do primeiro dia do 25º mês após o pedido.

Qual o valor a receber

O montante liberado no saque-aniversário é calculado com base em uma alíquota que varia entre 5% e 50% sobre a soma dos saldos disponíveis nas contas do FGTS. A esse percentual é adicionada uma parcela fixa, de acordo com a faixa de saldo.

Até R$ 500: 50%, sem adicional

De R$ 500,01 a R$ 1.000,00: 40% + R$ 50

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00: 30% + R$ 150

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00: 20% + R$ 650

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00: 15% + R$ 1.150

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00: 10% + R$ 1.900

Acima de R$ 20.000,01: 5% + R$ 2.900