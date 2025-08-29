Vereador ameaça dar voz de prisão a influenciador na CPI dos pancadões

O vereador de São Paulo Rubinho Nunes (União), presidente da CPI dos pancadões, ameaçou dar voz de prisão ao influenciador e ativista Thiago Torres, conhecido como Chavoso da USP, durante uma sessão na Câmara Municipal.

O que aconteceu

Torres prestou depoimento na CPI ontem, como testemunha. Ao ser questionado por Nunes se existe crime organizado nas periferias, o ativista respondeu: "Existe em todo lugar, inclusive dentro desta Casa".

O presidente da CPI então começou a exigir que Torres apontasse quem era o parlamentar ligado ao crime organizado. Elevou o tom de voz e perguntou repetidamente: "Quem é o vereador ligado ao PCC?". Em seguida, disse que adotaria "medidas legais" caso o depoente não respondesse.

"Eu vou voltar a gravação. Se ele negar, ele sai preso", disse Nunes. Ele afirmou que ia pedir que a assessoria técnica da Câmara enviasse a gravação da fala ao Ministério Público de São Paulo para "adoção das medidas legais por falso testemunho".

As vereadoras do PSOL Keit Lima, Amanda Paschoal e Luana Alves defenderam Torres e disseram que a fala dele foi distorcida. Um dos advogados do ativista também questionou o motivo da possível voz de prisão. "O senhor está focado em fazer corte [para as redes sociais]", disse ao presidente da comissão.

A CPI dos pancadões foi instalada na Câmara em maio. O objetivo, segundo a Casa, é investigar possíveis omissões de órgãos públicos na fiscalização da perturbação do sossego gerada por festas clandestinas na cidade. Na prática, o colegiado passou a apurar supostas ligações do crime organizado com bailes funk. Vereadores do PT e PSOL acusam a comissão de tentar criminalizar o funk e a cultura periférica.

