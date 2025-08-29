Topo

Notícias

Venezuela celebra novos alistamentos frente à 'agressão' dos EUA

29/08/2025 16h17

Centenas de pessoas responderam ao chamado do presidente Nicolás Maduro, nesta sexta-feira (29), para se alistarem às forças militares da Venezuela e ampliarem suas fileiras diante da "agressão imperialista" dos Estados Unidos.

O governo habilitou mais de 1.000 pontos de inscrição. Militantes do chavismo, funcionários públicos, parlamentares e autoridades eleitorais se juntaram à Milícia Bolivariana, um componente militar integrado por civis com alta carga ideológica.

Maduro denuncia como "ameaça" o anúncio de Washington de mobilizar cinco navios de guerra e cerca de 4 mil militares para o sul do Caribe, perto da costa venezuelana, para manobras contra o narcotráfico. A operação coincide com o aumento para 50 milhões de dólares (R$ 270,5 milhões, na cotação atual) da recompensa oferecida pelo governo americano pela captura do mandatário venezuelano por suposto envolvimento com um cartel.

A nova jornada de inscrição permanecerá aberta até sábado, após uma primeira operação no último fim de semana.

"Vamos defender nosso país", disse à AFP Betsy Perfecto, de 32 anos, sobre o cenário de uma eventual invasão, que analistas descartam por ora.

O número de inscritos ainda não foi divulgado. Maduro afirma que antes do primeiro registro, contava com 4,5 milhões de militares, o que foi questionado por especialistas.

Este é "um povo que percebe em sua justa dimensão a agressão imperialista que se abate sobre a Venezuela", declarou o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, à televisão do governo. "Isto não é recrutamento forçado", mas sim "um ato voluntário que expressa o sentimento patriótico de cada homem e mulher". 

Padrino não explicou a próxima fase do alistamento e ainda não está claro se haverá treinamento militar.

"Virão outros processos que serão anunciados oportunamente. Agora estamos preparando, registrando e convocando à união nacional", destacou o general.

O presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), Elvis Amoroso, se alistou na Plaza Bolívar, em Caracas, juntamente com outros dirigentes e funcionários.

"Somos obrigados a defender a vontade popular e exigir respeito para o presidente Nicolás Maduro. Estamos aqui, de joelhos, para defendê-lo e defender nossa pátria", disse Amoroso.

olb-jt/mr/yr/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

AtlasIntel: Pacheco e Nikolas lideram disputa pelo governo de MG; Lula e Zema têm rejeição

Moraes não foi condenado nos EUA; porta-voz comentava Lei Magnitsky

Dino proíbe novos alunos em faculdade municipal que atue fora de sua cidade

É falso que Trump tenha dito que vai acionar a Interpol contra Moraes

Venezuela celebra novos alistamentos frente à 'agressão' dos EUA

PCC: 'CVM fraca e punição desigual favorecem crimes', diz professor da UERJ

Xavi Simons deixa RB Leipzig e assina com Tottenham

Alemã filmada enquanto corria tenta mudar lei sobre assédio

Oferta europeia de adiar as sanções ao Irã "continua sobre a mesa"

Eduardo diz a site que família Bolsonaro pode deixar PL se Tarcísio entrar

O que mudou na União Europeia dez anos depois da crise dos refugiados