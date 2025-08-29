Topo

Notícias

Último mês do inverno: confira a previsão do tempo para setembro no Brasil

São Paulo

29/08/2025 21h04

O mês de setembro é caracterizado pelas primeiras chuvas do período úmido nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte, além de registrar um aumento da temperatura comparado com os meses anteriores do inverno. Neste ano, o cenário não será diferente. No Sul, também há expectativa para precipitações neste período.

A estação termina no dia 22 de setembro, quando começa a primavera no País.

Regiões Sudeste e Centro-Oeste

No Sudeste e Centro-Oeste, o destaque é para a elevação das temperaturas com relação aos meses anteriores e pancadas de chuva em algumas tardes. "O que vale chamar a atenção é que as primeiras pancadas de chuva do início da primavera tendem a ser fortes, com rajadas de vento e trovoadas, sem atingir a média climatológica", afirma Celso Oliveira, meteorologista da Tempo OK.

Ele explica que, por ser isolada, a umidade não é abrangente pela região, e por isso, algumas cidades podem ainda registrar umidade baixa, e temperaturas acima do normal, principalmente no interior de São Paulo e de Minas Gerais.

Região Sul

"O mês de setembro na região Sul será marcado por chuvas recorrentes, associadas à passagem de frentes frias e sistemas transientes, já que não há nada que impeça a formação das instabilidades na região", afirma Oliveira.

Segundo ele, o Paraná terá chuvas acima do normal, especialmente no oeste, enquanto Rio Grande do Sul e Santa Catarina esperam chuvas de médias a um pouco abaixo do normal.

Os modelos climáticos não preveem geada tardia no Sul, o que é positivo para as culturas recém-plantadas, como o milho.

Região Nordeste

No Nordeste, conforme o meteorologista, o tempo será seco e quente no interior, mas as capitais terão chuvas acima da média e temperaturas próximas ao normal, influenciadas por ventos úmidos marítimos.

Região Norte

A região Norte terá algumas áreas ainda com tempo seco, como é o caso do Tocantins, faixa sul do Pará e chuvas frequentes no Amazonas, Acre e Rondônia. "Apesar da chuva mais intensa no Acre, ela ainda não será suficiente para aumentar de forma significativa o nível dos rios no Estado", projeta Oliveira.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Sabalenka se vinga de Leylah Fernández e vai enfrentar Bucsa nas oitavas do US Open

Região ucraniana de Dnipropetrovsk está sob 'ataque maciço' russo, diz governador

Prefeitura amplia Smart Sampa com 5,3 mil câmeras em parceria com empresa privada

Tarcísio faz discurso com referências bíblicas e fala em aceitar missão divina: 'Vitória virá'

Cidade de SP tem alta de homicídios e furtos em julho; roubos, latrocínios e estupros caem

PF indicia Marcos do Val, Allan dos Santos e Eustáquio por ameaçar delegado

Orçamento de 2026 reserva R$ 40,8 bi para emendas parlamentares

Último mês do inverno: confira a previsão do tempo para setembro no Brasil

Tribunal de apelação dos EUA considera tarifas globais de Trump ilegais

Rússia e China se opõem a sanções "discriminatórias" no comércio global, diz Putin

Veterano Dayro Moreno volta à seleção da Colômbia para enfrentar Bolívia e Venezuela