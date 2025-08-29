Topo

UE afirma ter 30 dias para solução diplomática sobre programa nuclear iraniano

29/08/2025 06h14

Os países ocidentais têm a "oportunidade" de encontrar em 30 dias uma solução diplomática para o programa nuclear iraniano, afirmou nesta sexta-feira a chefe da diplomacia da UE, depois que as potências europeias ativaram um mecanismo para retomar as sanções contra o Irã.

"Estamos entrando em uma nova fase com os 30 dias que agora também nos oferecem oportunidade de realmente encontrar caminhos diplomáticos para alcançar uma solução", disse a chefe da diplomacia do bloco, Kaja Kallas, antes de uma reunião em Copenhague.

Na quinta-feira, Alemanha, França e Reino Unido invocaram um mecanismo que permite retomar em um mês as sanções da ONU contra o Irã por não cumprir os compromissos relacionados ao seu programa nuclear. 

A solicitação será examinada nesta sexta-feira pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.

O grupo de países, conhecido como E3, notificou o Conselho de Segurança da ONU por acreditar que "o Irã está em uma posição de descumprimento significativo de seus compromissos" sob o acordo nuclear de 2015, segundo uma carta à qual a AFP teve acesso.

Por isso, "invocam o mecanismo conhecido pelo nome 'snapback'", que inicia um processo de 30 dias que permite retomar uma série de sanções suspensas há dez anos.

A UE, que apoia o acordo de 2015, participou da rodada de negociações entre o E3 e o Irã, incluindo o último encontro organizado na terça-feira em Genebra.

As potências ocidentais suspeitam que o Irã deseja produzir armamento atômico, mas Teerã nega as acusações e insiste em seu direito de desenvolver um programa nuclear para fins civis.

ob/jca/bfi/mmy/es/fp

© Agence France-Presse

