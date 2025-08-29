Turquia fecha portos e espaço aéreo a embarcações e aviões de Israel

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, anunciou, nesta sexta-feira (29), que o país fechou seus portos e espaço aéreo para embarcações e aviões israelenses, uma medida que, segundo uma fonte oficial que falou à AFP, se aplica a veículos "oficiais" e não a voos comerciais.

"Fechamos nossos portos para navios israelenses. Não permitimos que navios turcos acessem portos israelenses (...). Não permitimos que navios porta-contêineres transportando armas e munições para Israel entrem em nossos portos, nem permitimos que seus aviões entrem em nosso espaço aéreo", disse o ministro Hakan Fidan aos parlamentares turcos em um discurso televisionado.

Uma fonte diplomática turca disse à AFP que a restrição não afeta aeronaves comerciais israelenses.

