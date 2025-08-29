Turquia encerra relações econômicas com Israel e fecha espaço aéreo para aviões militares

A Turquia confirmou nesta sexta-feira (29) que interrompeu completamente as suas relações econômicas com Israel. A ruptura, anunciada há cerca de um ano e meio, foi agora efetivada.

Informações de Anne Andlauer, correspondente da RFI em Ancara

Desde o início da ofensiva israelense contra a Faixa de Gaza, em outubro de 2023, Ancara tem se posicionado como um dos principais defensores da causa palestina no cenário internacional. Como parte dessa postura, o governo turco anunciou o fechamento de seus portos e de seu espaço aéreo para navios e aeronaves militares e oficiais israelenses.

Durante uma sessão parlamentar dedicada à situação em Gaza, o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, anunciou novas medidas para reforçar o embargo contra Israel. Diante dos parlamentares, o chefe da diplomacia turca reafirmou o apoio de seu país ao povo palestino de Gaza.

Fidan também defendeu as ações do governo turco contra Israel, em resposta às críticas da oposição, que o acusa de não agir com firmeza suficiente. "Em termos de sanções contra Israel, nenhum país do mundo foi tão longe quanto a Turquia. Suspendemos completamente o comércio com Israel. Fechamos nossos portos para navios israelenses. E não permitimos que embarcações turcas atraquem em portos israelenses", declarou.

A gigante israelense de transporte marítimo ZIM já havia informado, na segunda-feira, que recebeu um comunicado das autoridades portuárias turcas informando que "navios pertencentes, operados ou gerenciados por entidades ligadas a Israel não serão mais autorizados a atracar em portos turcos".

Decisão de romper com Israel há mais de um ano

Embora a decisão de romper relações comerciais com Israel tenha sido tomada em maio de 2024, a oposição acusa o governo turco de permitir que o comércio continue por vias indiretas - como empresas que exportam para Israel alegando que os produtos têm como destino países terceiros ou os Territórios Palestinos.

Com a nova declaração, o ministro turco anunciou que o país passará a restringir o tráfego marítimo de e para Israel, a fim de garantir que o embargo seja efetivamente aplicado. Fidan também mencionou o fechamento do espaço aéreo turco para aviões israelenses, proibição que, segundo fontes diplomáticas, não se aplica a voos comerciais.

Desde o fim de 2023, a Turquia já proíbe o uso de seu espaço aéreo por aeronaves oficiais e militares israelenses. Em novembro de 2024 e novamente em maio deste ano, aviões que transportavam o presidente Isaac Herzog e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu foram impedidos de sobrevoar o território turco, segundo informações da imprensa local.