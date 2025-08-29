Trump contraria tribunal de apelações após decisão e diz que tarifas seguem

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contrariou hoje a Corte de Apelação do país após o judiciário decidir que o republicano não tem autoridade para impor tarifas com base na legislação de emergência econômica nacional, IEPAA (na sigla em inglês). Ele disse que "todas as tarifas ainda estão em vigor".

O que aconteceu

Republicano chamou o tribunal de "altamente partidário". Ele acusou os juízes de decidirem "incorretamente" contra as tarifas, mas afirmou que eles sabem que o país "vencerá no final".

Trump declarou que o fim das tarifas causaria um desastre total aos EUA. O presidente alega que esse cenário deixaria o país fraco financeiramente e eles precisam ser fortes, não podendo tolerar grandes déficits comerciais, tarifas injustas e barreiras comerciais impostas por outras nações.

Político acrescentou que recorrerá da decisão à Suprema Corte norte-americana. Segundo ele, a medida deve ser mantida porque é a melhor ferramenta para apoiar as empresas estadunidenses.

Se permitida, esta decisão destruiria literalmente os Estados Unidos da América. (...) Por muitos anos, as tarifas foram permitidas a serem usadas contra nós por nossos políticos insensatos. Agora, com a ajuda da Suprema Corte dos Estados Unidos, usaremos esses recursos em benefício da nossa Nação e tornaremos a América rica, forte e poderosa novamente.

Donald Trump, em postagem no Truth Social

Entenda o caso

Tribunal de apelações declarou ilegais a maioria das tarifas que Trump impôs às importações americanas, alterando o comércio global. Por 7 a 4, os juízes da Corte de Apelação consideraram incorreta a interpretação da Casa Branca de que a legislação de 1977 permitiria a imposição de tarifas tal como Trump as impôs.

A decisão de hoje determina que as tarifas recíprocas impostas em 2 de abril continuarão válidas apenas até 14 de outubro. Ainda não está claro se as outras taxas impostas sob a mesma justificativa também serão automaticamente derrubadas.

Há atualmente um processo na Corte Internacional do Comércio dos EUA questionando as tarifas sobre o Brasil. A ação usa basicamente os mesmos argumentos do caso decidido hoje para pedir sua derrubada. Em maio, a corte chegou a derrubar as tarifas de Trump, mas a administração federal conseguiu manter as tarifas enquanto recorria.

A decisão de hoje representa uma derrota importante para a política econômica do presidente Trump em seu segundo mandato. Virtualmente, todos os países do mundo foram tarifados com uma taxa base de 10%, que sofria acréscimos a depender de seu grau de protecionismo, de superávit sobre os EUA ou de outros interesses geopolíticos da Casa Branca.