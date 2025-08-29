Trump segue trabalhando para organizar reunião entre Putin e Zelensky

O presidente Donald Trump continua trabalhando para organizar uma reunião de paz entre os líderes da Rússia e da Ucrânia, assegurou nesta sexta-feira (29) a Casa Branca, depois de o presidente francês, Emmanuel Macron, advertir que Vladimir Putin pode estar "brincando" com o magnata republicano.

"O presidente Trump e sua equipe de segurança nacional continuam comprometidos com os funcionários da Rússia e da Ucrânia para realizar um encontro bilateral que ponha fim aos massacres e à guerra", declarou à AFP uma fonte da Casa Branca que pediu anonimato.

