Trump retira proteção do Serviço Secreto a Kamala Harris (Casa Branca)

O governo de Donald Trump retirou a proteção do Serviço Secreto dos Estados Unidos à ex-vice-presidente e candidata democrata Kamala Harris, informou uma autoridade da Casa Branca nesta sexta-feira (29).

O governo Trump revogou uma extensão aprovada pelo então presidente Joe Biden para Harris, cuja proteção regular de seis meses como ex-vice-presidente expirou em 21 de julho, segundo a CNN.

