Topo

Notícias

Trump promete que manterá tarifas dos EUA "com ajuda da Suprema Corte"

29/08/2025 19h44

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu nesta sexta-feira (29) recorrer à Suprema Corte após uma decisão de um tribunal de apelações que declarou ilegais a maioria das tarifas que impôs às importações americanas, alterando o comércio global.

O tribunal de apelações emitiu a decisão "incorretamente", "mas sabe que os Estados Unidos da América vencerão no final", disse Trump em sua plataforma Truth Social, acrescentando que lutará para manter as tarifas alfandegárias "com a ajuda da Suprema Corte".

bur-st/acb/ad/nn/ic/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Lotomania tem prêmio acumulado de R$ 2,3 milhões; veja números sorteados

Dupla Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 5,5 milhões; confira dezenas

Suplicy tem alta após sofrer arritmia cardíaca e passar por cirurgia

Lula acusa Nikolas de defender crime organizado com vídeo do Pix; deputado ameaça processo

Quina: Prêmio acumulado é de R$ 2,3 milhões; confira dezenas sorteadas

Gari morto em BH: delegada sabia que marido usava arma dela, diz polícia

Justiça de PE suspende auxílio-alimentação criado por prefeito para ele mesmo

Tribunal americano considera tarifas dos EUA ilegais

Trump contraria tribunal de apelações após decisão e diz que tarifas seguem

Quem é a mulher presa suspeita de matar o filho de 9 meses envenenado

Trump promete que manterá tarifas dos EUA "com ajuda da Suprema Corte"