Trump pede ao Congresso corte de quase US$ 5 bilhões de ajuda internacional

O presidente americano, Donald Trump, pediu ao Congresso dos Estados Unidos a aprovação de um corte de 4,9 bilhões de dólares (26 bilhões de reais) em ajuda internacional, informou a Casa Branca nesta sexta-feira (29).

O anúncio aumenta a probabilidade de paralisação do governo federal no final de setembro, já que os democratas alertaram que qualquer corte em fundos já aprovados aniquilaria uma negociação para evitar o "shutdown" após 30 de setembro.

O corte "afeta programas do Departamento de Estado, assim como da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) e programas de assistência internacional", afirma a carta enviada ao presidente republicano da Câmara de Representantes, Mike Johnson, e compartilhada pelo escritório de orçamento da Casa Branca.

O presidente Trump "sempre colocará os Estados Unidos em primeiro lugar", escreveu o gabinete no X.

Segundo o jornal The New York Post, que revelou a informação na noite de quinta-feira, a grande maioria dos cortes - 3,2 bilhões de dólares - afetará os fundos destinados à USAID.

Trump já congelou bilhões de dólares destinados à ajuda internacional desde seu retorno à Casa Branca e desmantelou formalmente a USAID, que foi absorvida pelo Departamento de Estado, responsável pela diplomacia americana.

A USAID, a agência humanitária mais importante do planeta, estava envolvida em programas de saúde e ajuda de emergência em quase 120 países.

Em julho, um estudo internacional revelou que o colapso dos financiamentos americanos destinados à ajuda internacional poderia provocar mais de 14 milhões de mortes adicionais até 2030 entre as pessoas mais vulneráveis, das quais um terço seriam crianças.

