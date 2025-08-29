Topo

Trump encerra proteção de segurança para ex-vice-presidente Kamala Harris, informa CNN

29/08/2025 09h43

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou a proteção do Serviço Secreto para a ex-vice-presidente e rival democrata de 2024, Kamala Harris, informou a CNN nesta sexta-feira, citando uma cópia de uma carta.

O esquema de segurança típico de seis meses concedido a vice-presidentes após deixarem o cargo, o qual Kamala recebia, foi estendido para um ano no governo do então presidente norte-americano Joe Biden, disse a CNN, citando pessoas familiarizadas com a regra. Kamala está prestes a iniciar uma turnê de divulgação de seu livro de memórias, "107 Days".

Representantes da Casa Branca e de Kamala Harris não puderam ser imediatamente contatados para comentar a reportagem.

A carta para Kamala, datada de quinta-feira, diz que o término da segurança adicional entra em vigor em 1º de setembro, de acordo com a CNN.

Um assessor de Kamala disse à CNN em um comunicado que a ex-vice-presidente era grata ao Serviço Secreto dos EUA por sua dedicação.

Kamala Harris perdeu a eleição presidencial de 2024 para Trump, mas não descartou uma possível candidatura presidencial em 2028.

Trump também encerrou a proteção de segurança federal para outras pessoas, inclusive aquelas que o criticaram, como o ex-conselheiro de segurança nacional John Bolton. Em março, ele encerrou a proteção para os filhos de Biden, Hunter Biden e Ashley Biden.

(Reportagem de Susan Heavey)

