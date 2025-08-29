Topo

Notícias

Trump diz que tarifas "ainda estão vigentes" após decisão de tribunal de apelação

29/08/2025 19h29

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que a decisão de um tribunal de recursos do país de que a maioria de suas tarifas de importação são ilegais é "incorreta" e acrescentou que todas elas seguem em vigor.

"TODAS AS TARIFAS AINDA ESTÃO EM VIGOR! Hoje, uma Corte de Apelações altamente partidária disse incorretamente que nossas tarifas deveriam ser removidas, mas eles sabem que os Estados Unidos da América vencerão no final", disse Trump na rede Truth Social.

(Por Bhargav Acharya)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Rússia e China se opõem a sanções "discriminatórias" no comércio global, diz Putin

Veterano Dayro Moreno volta à seleção da Colômbia para enfrentar Bolívia e Venezuela

Eduardo diz que família Bolsonaro pode deixar PL se Tarcísio se filiar

Palmeiras reforça meio-campo com Andreas Pereira, vindo do Fulham

Ninguém acerta Lotomania e prêmio chega a R$ 3,2 milhões; confira dezenas

Dupla Sena: Prêmio acumula e vai a R$ 6 milhões; confira dezenas

Suplicy tem alta após sofrer arritmia cardíaca e passar por cirurgia

Lula acusa Nikolas de defender crime organizado com vídeo do Pix; deputado ameaça processo

Quina acumula e prêmio sobe para R$ 3,5 milhões; veja números sorteados

Gari morto em BH: delegada sabia que marido usava arma dela, diz polícia

Justiça de PE suspende auxílio-alimentação criado por prefeito para ele mesmo