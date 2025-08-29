Tribunal tailandês destitui premiê Paetongtarn Shinawatra por violação ética

Por Panarat Thepgumpanat e Chayut Setboonsarng

BANGCOC (Reuters) - A Corte Constitucional da Tailândia destituiu a primeira-ministra Paetongtarn Shinawatra do cargo na sexta-feira por violação ética, depois de apenas um ano no poder, desferindo outro golpe na dinastia política Shinawatra, o que pode dar início a um novo período de turbulência.

Paetongtarn, que foi a primeira-ministra mais jovem da Tailândia, torna-se a sexta premiê da família bilionária Shinawatra ou por ela apoiada a ser removida pelos militares ou pelo judiciário em uma tumultuada batalha de duas décadas pelo poder entre as elites beligerantes do país.

Em seu veredicto, o tribunal disse que Paetongtarn violou a ética em uma ligação telefônica que vazou em junho, durante a qual ela pareceu se curvar ao ex-líder do Camboja Hun Sen quando os dois países estavam à beira de um conflito armado na fronteira. O conflito eclodiu semanas depois e durou cinco dias.

A decisão abre caminho para a eleição de um novo primeiro-ministro pelo Parlamento, um processo que pode ser demorado, com o partido governista Pheu Thai, de Paetongtarn, perdendo poder de barganha e enfrentando um desafio para sustentar uma aliança frágil com uma maioria muito pequena.

Em uma decisão por 6 a 3, o tribunal disse que Paetongtarn havia colocado seus interesses particulares acima dos interesses da nação e prejudicado a reputação do país, causando uma perda de confiança pública.

"Devido a um relacionamento pessoal que parecia alinhado com o Camboja, a acusada estava sempre disposta a cumprir ou agir de acordo com os desejos do lado cambojano", afirmou o tribunal em um comunicado.

A decisão põe um fim prematuro ao mandato da filha e protegida do influente magnata Thaksin Shinawatra. Paetongtarn, 39 anos, era uma neófita na política quando foi colocada abruptamente sob os holofotes após a surpreendente demissão do antecessor Srettha Thavisin pelo mesmo tribunal há um ano.

Paetongtarn pediu união entre todas as partes para trazer estabilidade política à Tailândia.

"Tudo o que eu queria era proteger a vida das pessoas, fossem soldados ou civis. Eu estava determinada a fazer tudo o que pudesse para proteger suas vidas antes dos confrontos violentos", disse ela aos repórteres.

Ela é a quinta premiê em 17 anos a ser destituída pela Corte Constitucional, destacando seu papel central em uma luta pelo poder entre os governos eleitos do clã Shinawatra e um grupo de poderosos conservadores e generais monarquistas com grande influência.

(Reportagem de Panarat Thepgumpanat, Panu Wongcha-um, Chayut Setboonsarng, Thanadech Staporncharnchai, Pasit Kongkunakornkul e Devjyot Ghoshal)