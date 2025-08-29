Topo

Tribunal americano considera tarifas dos EUA ilegais

29/08/2025 19h51

Tribunal americano considera tarifas dos EUA ilegais - Corte federal de apelações decidiu que a maioria das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump são ilegais, mas manteve a cobrança durante prazo para governo recorrer da decisão.Um tribunal federal de apelações dos Estados Unidos decidiu nesta sexta-feira (29/08) que a maioria das tarifas do presidente Donald Trump, que afetam diversos parceiros comerciais, são ilegais.

A corte definiu que as tarifas podem permanecer em vigor até 14 de outubro, para que o governo possa recorrer da decisão à Suprema Corte.

A decisão representa um golpe para o presidente, que tem usado as tarifas como uma ferramenta de política econômica abrangente.

Desde que retornou à Presidência, em janeiro, Trump invocou a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA) para impor tarifas a quase todos os parceiros comerciais dos EUA. A lei concede ao presidente o poder de lidar com ameaças "incomuns e extraordinárias" durante emergências nacionais.

Trump afirmou em abril que importar mais do que exportar pelos EUA constituía uma emergência. O país importa mais do que exporta há décadas.

"A lei confere autoridade significativa ao presidente para tomar uma série de ações em resposta a uma emergência nacional declarada, mas nenhuma dessas ações inclui explicitamente o poder de impor tarifas, impostos ou similares, ou o poder de tributar", afirmou o tribunal.

O Tribunal de Comércio Internacional dos EUA já havia decidido em maio que Trump havia excedido sua autoridade com impostos globais generalizados.

sf (DW, AFP)

